Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 жовтня





Володимир-Волинський район



1. 09:00-17:00

Ферма с. Хворостів, вул. Східна, Базалія

2.09:00-17:00 Магазин с. Яковичі, вул.: Жовтнева, 36-47, Сільська

3. 09:00-17:00 Магазин «Берізка» м. Вол.-Вол, вул. Зимнівська, Рокицького, Прокопова, Гулевичівни



Горохівський район



1. 09:00-17:00

ФОП Воляник П.В.-торговий павільйон

с. Холонів:

вул. Зелена,

вул. Джерельна



Іваничівський район



1. 9:00-16:30

с.Литовеж (Страхівець) вул.Литовська 28-100(парні)



Камінь-Каширський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Ківерцівський район



1. 10:00-15:00



c.Прилуцьке

Вул.Богуна 25 -76



Ковельський район



1. ПЛ-0,4кВ від КТП №538

9:00-17:00 РЖКП №1

ФОП Ваніна О.Ф.

ПТМ"Ковельтепло" м.Ковель, вул.Кониського, вул.Чубинського



2.

ПЛ-0,4кВ від ЗТП №416

9:00-17:00 ФОП Бегларян Л.Ф

Ф.О. Стеблій В.О.

ФОП Васильчук О,С

ФОП Веніславська Л.А.

ФОП Кисляк П.Ф.

ФОП Безпалько М.Р.

ФОП Войтюк О.Л.

ФОП Вознюк С.М.

ФОП Петрович П.В.

Ф.О.Голярчук М.Г.

Відділ комунгоспу

ФОП Кошелюк М.Є.

Ковельське РЖКП №2

ПАТ" Волиньгаз "

КП"Ковельбуд"

Ков.управління освіти вик.ком.

ПТМ"Ковельтепло"

Волинська ДОНКК

ФОП Зінченко Є.П.

ТзОВ "Торговий Дім "Аванта"

м.Ковель, вул.Театральна, Сагайдачного



3.

ПЛ-0,4кВ від ЗТП №390



9:00-17:00

ФОП Талашко М.Б.

с.Уховецьк



4.

ПЛ-10кВ Л.39-13



9:00-17:00 СТзОВ"Любисток"

СТ Повурськ

Ковельське МТМО

Ковельське Райво

с.Ломачанка



Локачинський район



1. КТП-143 Л-2 9:00-17:00 с.Замличі вул.Центральна, Шкільна





Луцький район



1. 09:00 – 17:00

смт. Торчин вул. Луцька, Наливайка, Народна



Любомльський та Шацький райони



1. КТП 342 9:00-17:00 Смт.Шацьк вул 1 Травня, 8 Березня, Вишнева, Гаврилевича



2. ЩТП 526 9:00-17:00 м Любомль вул Бірківська, Укр армі,ї Грушевського, Бреська





Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Маневицький район



1. 10:00-18:00 КТП-68, с. Северинівка - Куклинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-69, с. Кукли - ФОП Федорук Анатолій Іванович (торгівельний кіоск).

КТП-70 - Куклинська сільська рада (адмінприміщення, клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Літовець А.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-71 - Районний відділ освіти (школа).

ЩТП-446.

КТП-256.

ЩТП-470, с. Рудка.

КТП-289 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Акентьєв Василь Михайлович (магазин).



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

смт.Благодатне

вул.І.Франка, 2-34, 1-5, 48-72, 45-67

вул.Перемоги, 2/1, 2/2, 4, 42

вул.Зелена

вул.Грушевського, 40

2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-17:00 Церква ЕХБ м.Нововолинськ

вул.Паркова

вул.Л.Українки

вул.Філатова

вул.Попова

вул.І.Франка

вул.Павлова



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.

2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.

3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна

4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище

5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці

с.Мар’янівка

с.Линівка

с.Малинівка с.Трилісці

с.Мар’янівка

с.Линівка

с.Малинівка

6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична

7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична

8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.

9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова

10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара

с.Мирославка

с.Мильськ

с.Забара

с.Мирославка

с.Мильськ



11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче

с.Берегове

с.Сокіл кар’єр.

с.Духче

с.Берегове

с.Сокіл





Старовижівський район



1. КТП-184 Л-1,2 9:00-16:00 вул Польова Володимирська Мічуріна Забілецька Колгоспна

2. КТП-214 10:00-17:00 с Смідин вул Квітнева Відродження Гагаріна Комсомольська



Турійський район



1.

ЗТП-108 10:00-16:30 Перевалівська с/р – адмінприміщення,

амбулаторія,клуб,пошта,АТС, ВО Турійської РДА- школа,ДП «Тур.лісництво»- лісництво, церква, ФОП Жкк, М.Н. – магазин, ПАТ «Ковельмолоко» пункт прийому молока, ПрАТ «Київстар» СМЗ с.Перевали

.

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-260 10:00-16:00 с.Овлочин

3. ПЛ-0,4 кВ

КТП-65 Л-1,Л-2,Л-3 10:00-16:00 Туличівська с/р - школа с.Туличів





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-17:00Ферма с. Хворостів, вул. Східна, Базалія2.09:00-17:00 Магазин с. Яковичі, вул.: Жовтнева, 36-47, Сільська3. 09:00-17:00 Магазин «Берізка» м. Вол.-Вол, вул. Зимнівська, Рокицького, Прокопова, Гулевичівни1. 09:00-17:00ФОП Воляник П.В.-торговий павільйонс. Холонів:вул. Зелена,вул. Джерельна1. 9:00-16:30с.Литовеж (Страхівець) вул.Литовська 28-100(парні)Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-15:00c.ПрилуцькеВул.Богуна 25 -761. ПЛ-0,4кВ від КТП №5389:00-17:00 РЖКП №1ФОП Ваніна О.Ф.ПТМ"Ковельтепло" м.Ковель, вул.Кониського, вул.Чубинського2.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №4169:00-17:00 ФОП Бегларян Л.ФФ.О. Стеблій В.О.ФОП Васильчук О,СФОП Веніславська Л.А.ФОП Кисляк П.Ф.ФОП Безпалько М.Р.ФОП Войтюк О.Л.ФОП Вознюк С.М.ФОП Петрович П.В.Ф.О.Голярчук М.Г.Відділ комунгоспуФОП Кошелюк М.Є.Ковельське РЖКП №2ПАТ" Волиньгаз "КП"Ковельбуд"Ков.управління освіти вик.ком.ПТМ"Ковельтепло"Волинська ДОНККФОП Зінченко Є.П.ТзОВ "Торговий Дім "Аванта"м.Ковель, вул.Театральна, Сагайдачного3.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №3909:00-17:00ФОП Талашко М.Б.с.Уховецьк4.ПЛ-10кВ Л.39-139:00-17:00 СТзОВ"Любисток"СТ ПовурськКовельське МТМОКовельське Райвос.Ломачанка1. КТП-143 Л-2 9:00-17:00 с.Замличі вул.Центральна, Шкільна1. 09:00 – 17:00смт. Торчин вул. Луцька, Наливайка, Народна1. КТП 342 9:00-17:00 Смт.Шацьк вул 1 Травня, 8 Березня, Вишнева, Гаврилевича2. ЩТП 526 9:00-17:00 м Любомль вул Бірківська, Укр армі,ї Грушевського, БреськаВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-18:00 КТП-68, с. Северинівка - Куклинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-69, с. Кукли - ФОП Федорук Анатолій Іванович (торгівельний кіоск).КТП-70 - Куклинська сільська рада (адмінприміщення, клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Літовець А.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-71 - Районний відділ освіти (школа).ЩТП-446.КТП-256.ЩТП-470, с. Рудка.КТП-289 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Акентьєв Василь Михайлович (магазин).1. 09:00-17:00смт.Благодатневул.І.Франка, 2-34, 1-5, 48-72, 45-67вул.Перемоги, 2/1, 2/2, 4, 42вул.Зеленавул.Грушевського, 402. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-17:00 Церква ЕХБ м.Нововолинськвул.Парковавул.Л.Українкивул.Філатовавул.Поповавул.І.Франкавул.ПавловаВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забарас.Мирославкас.Мильськс.Забарас.Мирославкас.Мильськ11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духчес.Береговес.Сокіл кар’єр.с.Духчес.Береговес.Сокіл1. КТП-184 Л-1,2 9:00-16:00 вул Польова Володимирська Мічуріна Забілецька Колгоспна2. КТП-214 10:00-17:00 с Смідин вул Квітнева Відродження Гагаріна Комсомольська1.ЗТП-108 10:00-16:30 Перевалівська с/р – адмінприміщення,амбулаторія,клуб,пошта,АТС, ВО Турійської РДА- школа,ДП «Тур.лісництво»- лісництво, церква, ФОП Жкк, М.Н. – магазин, ПАТ «Ковельмолоко» пункт прийому молока, ПрАТ «Київстар» СМЗ с.Перевали2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-260 10:00-16:00 с.Овлочин3. ПЛ-0,4 кВКТП-65 Л-1,Л-2,Л-3 10:00-16:00 Туличівська с/р - школа с.Туличів

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