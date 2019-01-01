Владика Михаїл вперше відвідав громаду, де прихильники УПЦ (МП) побили двох пенсіонерів. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл вперше відвідав парафію Преображення Господнього села Четвертня Маневицького деканату після її переходу до Православної церкви України.
Владика очолив божественну літургію з нагоди відпустового свята в день преподобної Пелагеї, - інфорормує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Як розповів настоятель храму священник Микола Случик, цю Божу угодницю давно шанують у цій місцині. Адже в час, коли люди масово вмирали від чуми, тодішній священник у день вшанування цієї святої відправив божественну літургію та молився до неї, просячи заступництво. Після цього люди в селі перестали вмирати й почали відзначати відпустове свято, аби щороку вшановувати преподобну Пелагею.
Згадуючи цю історію у проповіді, високопреосвященний зауважив, що лише щира молитва віруючих людей змогла вигнати страшну біду зі села. А щира молитва – це та, яку ти розумієш, зрозумілою мовою, пояснює архієрей.
Адже в той день, коли Святий Дух зійшов на апостолів, вони почали говорити різними мовами, аби інші люди могли розуміти Святе Письмо. Тому сьогодні у цьому храмі й лунає молитва українською, аби всім було зрозуміло, – підкреслив керуючий єпархією.
Із владикою молилися: маневицький декан протоієрей Андрій Закидальський, цуманський – протоієрей Іван Зеленко, настоятель о. Микола, інше духовенство Маневицького, Ківерецького і Цуманського благочинь, представники влади та громадськості, парафіяни.
Під час богослужіння архієрей нагородив настоятеля черговою священничою нагородою. Також благословенні грамоти отримали активні парафіяни, які сприяли возз’єднання парафії з ПЦУ, і церковний хор «Воскресіння».
Преображенську церкву в с. Четвертня було побудовано 1600 р. на кошти княгині Анни, яка була нащадком великих князів Четвертинських. У пізніші часи поблизу храму були споруджені жіночий і чоловічий монастирі, будівлі яких служили фамільною усипальницею для усієї княжої родини Четвертинських. На жаль, обителі не збереглися, а храм є, його зараховано до пам’яток архітектури національного значення.
Нагадаємо, православна громада в Четвертні оголосила про вихід із Московського Патріархату й звернулася в управління єпархії з проханням прийняти її в юрисдикцію ПЦУ у травні цього року. Зокрема 257 селян проголосували безпосередньо під час зборів і ще 150 людей подали письмові заяви.
А уже наступного дня, 1 травня, місцеві мешканці розповіли журналістам, що вночі прихожани Московського патріархату побили двох пенсіонерів, які охороняли храм - Миколу Підвального та 70-річного Василя Довгана.
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Владика очолив божественну літургію з нагоди відпустового свята в день преподобної Пелагеї, - інфорормує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Як розповів настоятель храму священник Микола Случик, цю Божу угодницю давно шанують у цій місцині. Адже в час, коли люди масово вмирали від чуми, тодішній священник у день вшанування цієї святої відправив божественну літургію та молився до неї, просячи заступництво. Після цього люди в селі перестали вмирати й почали відзначати відпустове свято, аби щороку вшановувати преподобну Пелагею.
Згадуючи цю історію у проповіді, високопреосвященний зауважив, що лише щира молитва віруючих людей змогла вигнати страшну біду зі села. А щира молитва – це та, яку ти розумієш, зрозумілою мовою, пояснює архієрей.
Адже в той день, коли Святий Дух зійшов на апостолів, вони почали говорити різними мовами, аби інші люди могли розуміти Святе Письмо. Тому сьогодні у цьому храмі й лунає молитва українською, аби всім було зрозуміло, – підкреслив керуючий єпархією.
Із владикою молилися: маневицький декан протоієрей Андрій Закидальський, цуманський – протоієрей Іван Зеленко, настоятель о. Микола, інше духовенство Маневицького, Ківерецького і Цуманського благочинь, представники влади та громадськості, парафіяни.
Під час богослужіння архієрей нагородив настоятеля черговою священничою нагородою. Також благословенні грамоти отримали активні парафіяни, які сприяли возз’єднання парафії з ПЦУ, і церковний хор «Воскресіння».
Преображенську церкву в с. Четвертня було побудовано 1600 р. на кошти княгині Анни, яка була нащадком великих князів Четвертинських. У пізніші часи поблизу храму були споруджені жіночий і чоловічий монастирі, будівлі яких служили фамільною усипальницею для усієї княжої родини Четвертинських. На жаль, обителі не збереглися, а храм є, його зараховано до пам’яток архітектури національного значення.
Нагадаємо, православна громада в Четвертні оголосила про вихід із Московського Патріархату й звернулася в управління єпархії з проханням прийняти її в юрисдикцію ПЦУ у травні цього року. Зокрема 257 селян проголосували безпосередньо під час зборів і ще 150 людей подали письмові заяви.
А уже наступного дня, 1 травня, місцеві мешканці розповіли журналістам, що вночі прихожани Московського патріархату побили двох пенсіонерів, які охороняли храм - Миколу Підвального та 70-річного Василя Довгана.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Це мова чиста, мова яка не містить ЖОДНОГО ЛАЙЛИВОГО СЛОВА. Мова наших благочестивих предків, мова не розмовна у повсякденному житті, а мова, якою ми розмовляємо лише з БОГОМ!
Спаси Господи і вразуми нас!