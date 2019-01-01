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Владика Михаїл вперше відвідав громаду, де прихильники УПЦ (МП) побили двох пенсіонерів. ФОТО

Владика Михаїл вперше відвідав громаду, де прихильники УПЦ (МП) побили двох пенсіонерів. ФОТО
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл вперше відвідав парафію Преображення Господнього села Четвертня Маневицького деканату після її переходу до Православної церкви України.

Владика очолив божественну літургію з нагоди відпустового свята в день преподобної Пелагеї, - інфорормує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

Як розповів настоятель храму священник Микола Случик, цю Божу угодницю давно шанують у цій місцині. Адже в час, коли люди масово вмирали від чуми, тодішній священник у день вшанування цієї святої відправив божественну літургію та молився до неї, просячи заступництво. Після цього люди в селі перестали вмирати й почали відзначати відпустове свято, аби щороку вшановувати преподобну Пелагею.

Згадуючи цю історію у проповіді, високопреосвященний зауважив, що лише щира молитва віруючих людей змогла вигнати страшну біду зі села. А щира молитва – це та, яку ти розумієш, зрозумілою мовою, пояснює архієрей.

Адже в той день, коли Святий Дух зійшов на апостолів, вони почали говорити різними мовами, аби інші люди могли розуміти Святе Письмо. Тому сьогодні у цьому храмі й лунає молитва українською, аби всім було зрозуміло, – підкреслив керуючий єпархією.

Із владикою молилися: маневицький декан протоієрей Андрій Закидальський, цуманський – протоієрей Іван Зеленко, настоятель о. Микола, інше духовенство Маневицького, Ківерецького і Цуманського благочинь, представники влади та громадськості, парафіяни.

Під час богослужіння архієрей нагородив настоятеля черговою священничою нагородою. Також благословенні грамоти отримали активні парафіяни, які сприяли возз’єднання парафії з ПЦУ, і церковний хор «Воскресіння».

Преображенську церкву в с. Четвертня було побудовано 1600 р. на кошти княгині Анни, яка була нащадком великих князів Четвертинських. У пізніші часи поблизу храму були споруджені жіночий і чоловічий монастирі, будівлі яких служили фамільною усипальницею для усієї княжої родини Четвертинських. На жаль, обителі не збереглися, а храм є, його зараховано до пам’яток архітектури національного значення.

Нагадаємо, православна громада в Четвертні оголосила про вихід із Московського Патріархату й звернулася в управління єпархії з проханням прийняти її в юрисдикцію ПЦУ у травні цього року. Зокрема 257 селян проголосували безпосередньо під час зборів і ще 150 людей подали письмові заяви.

А уже наступного дня, 1 травня, місцеві мешканці розповіли журналістам, що вночі прихожани Московського патріархату побили двох пенсіонерів, які охороняли храм - Миколу Підвального та 70-річного Василя Довгана.

Владика Михаїл вперше відвідав громаду, де прихильники УПЦ (МП) побили двох пенсіонерів. ФОТО
Владика Михаїл вперше відвідав громаду, де прихильники УПЦ (МП) побили двох пенсіонерів. ФОТО
Владика Михаїл вперше відвідав громаду, де прихильники УПЦ (МП) побили двох пенсіонерів. ФОТО
Владика Михаїл вперше відвідав громаду, де прихильники УПЦ (МП) побили двох пенсіонерів. ФОТО
Владика Михаїл вперше відвідав громаду, де прихильники УПЦ (МП) побили двох пенсіонерів. ФОТО
Владика Михаїл вперше відвідав громаду, де прихильники УПЦ (МП) побили двох пенсіонерів. ФОТО

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Теги: ПЦУ, Четвертня, владика Михаїл
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Коментарі 1
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Молитва це розмова з Богом. А зрозумілою мовою для цієї розмови завжди була для нас і наших предків церквоно-слов'янська (а не російська, як завжди стверджують представники уапц, упц кп, сцу-пцу).

Це мова чиста, мова яка не містить ЖОДНОГО ЛАЙЛИВОГО СЛОВА. Мова наших благочестивих предків, мова не розмовна у повсякденному житті, а мова, якою ми розмовляємо лише з БОГОМ!
Спаси Господи і вразуми нас!
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