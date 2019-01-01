У Володимирі опалювальний сезон планують розпочати 30-го жовтня

22-го жовтня під час брифінгу мер Володимира-Волинськогоповідомив, що опалювальний сезон у місті планують розпочати 30-го жовтня.З 28-го жовтня синоптики обіцяють похолодання на Волині. Якщо температура повітря три доби поспіль триматиметься нижче 8-ми градусів, то у Володимирі-Волинському розпочнуть повноцінний опалювальний сезон. Про це БУГу розповів начальник міського підприємства теплових мереж“З понеділка починається похолодання, але ще є цілий тиждень. Якщо температура опуститься нижче восьми градусів раніше, то ми раніше почнемо. Розпорядження є і зразу автоматично будемо включати”, – розповів Коба.За даними гідрометцентру, до кінця тижня вдень температура повітря ще буде триматися на рівні 17-20-ти градусів тепла, а вночі опускатиметься не нижче 6-ти.Нагадаємо, що в лікарні міста опалення увімкнули 4-го жовтня.