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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 жовтня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешові, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі близько +7…+9 градусів, удень – до +17…+21. Вітер південно-західний, північно-західний, західний і південний, 2-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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