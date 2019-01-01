Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 жовтня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешові, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько +7…+9 градусів, удень – до +17…+21. Вітер південно-західний, північно-західний, західний і південний, 2-6 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешові, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько +7…+9 градусів, удень – до +17…+21. Вітер південно-західний, північно-західний, західний і південний, 2-6 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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