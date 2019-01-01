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Показали унікальну весільну світлину родини Радзивіллів. РЕТРОФОТО

Показали унікальну весільну світлину родини Радзивіллів. РЕТРОФОТО
У мережі опублікували весільну фотографію князівської родини Анни Любомирської і Януша Радзивілла, якій більше, ніж 100 років.

Ретросвітлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.

"Олика, 1905 рік. Весільне фото Анни Любомирської і Януша Радзивілла", - йдеться у дописі.

Показали унікальну весільну світлину родини Радзивіллів. РЕТРОФОТО



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Теги: ретрофото, князівське весілля, Волинь
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