Показали унікальну весільну світлину родини Радзивіллів. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:16
У мережі опублікували весільну фотографію князівської родини Анни Любомирської і Януша Радзивілла, якій більше, ніж 100 років.
Ретросвітлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.
"Олика, 1905 рік. Весільне фото Анни Любомирської і Януша Радзивілла", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ретросвітлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.
"Олика, 1905 рік. Весільне фото Анни Любомирської і Януша Радзивілла", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 жовтня
Сьогодні, 20:00
Показали унікальну весільну світлину родини Радзивіллів. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:16
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 жовтня
Сьогодні, 19:00
Київські науковці досліджуватимуть проблему обміління Світязю
Сьогодні, 18:35