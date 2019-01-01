Показали унікальну весільну світлину родини Радзивіллів. РЕТРОФОТО

Анни Любомирської і Януша Радзивілла, якій більше, ніж 100 років.



Ретросвітлиною Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.



"Олика, 1905 рік. Весільне фото Анни Любомирської і Януша Радзивілла", - йдеться у дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували весільну фотографію князівської родини, якій більше, ніж 100 років.Ретросвітлиною поділилася дослідниця на сторінці у Facebook."Олика, 1905 рік. Весільне фото Анни Любомирської і Януша Радзивілла", - йдеться у дописі.

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