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У Стиру чоловік упіймав величезну щуку. ФОТО

У Стиру чоловік упіймав величезну щуку. ФОТО
У річці Стир Іван Демчук упіймав величезну 4-кілограмову щуку.

Фото чоловік опублікував у спільноті "Рибалка на Волині".

"Сьогодні трофеї. Стир", - йдеться у дописі.

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У Стиру чоловік упіймав величезну щуку. ФОТО
У Стиру чоловік упіймав величезну щуку. ФОТО
У Стиру чоловік упіймав величезну щуку. ФОТО

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Теги: Стир, щука, улов
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