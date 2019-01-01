У Стиру чоловік упіймав величезну щуку. ФОТО
Сьогодні, 17:30
У річці Стир Іван Демчук упіймав величезну 4-кілограмову щуку.
Фото чоловік опублікував у спільноті "Рибалка на Волині".
"Сьогодні трофеї. Стир", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин упіймав величезну щуку у Стиру
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Фото чоловік опублікував у спільноті "Рибалка на Волині".
"Сьогодні трофеї. Стир", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин упіймав величезну щуку у Стиру
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