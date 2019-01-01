Волинянину, який до смерті побив матір, «впаяли» 9 років тюрми

Судили 33-річного мешканця міста Рожище, який побив до смерті матір.Так, зранку 28 січня 2019 року раніше неодноразово судимий, у тому числі за замах на убивство, нетверезий зловмисник руками та ногами завдав рідній людині численних ударів у голову, спричинивши тілесні ушкодження, від яких жінка згодом померла, - пише пресслужба прокуратури області.До слова, лише за два тижні до вчинення цього злочину чоловік умовно-достроково був звільнений із місць позбавлення волі.Ківерцівський районний суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) й призначив покарання у виді 9 років позбавлення волі.