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Волинянину, який до смерті побив матір, «впаяли» 9 років тюрми

Волинянину, який до смерті побив матір, «впаяли» 9 років тюрми
Судили 33-річного мешканця міста Рожище, який побив до смерті матір.

Так, зранку 28 січня 2019 року раніше неодноразово судимий, у тому числі за замах на убивство, нетверезий зловмисник руками та ногами завдав рідній людині численних ударів у голову, спричинивши тілесні ушкодження, від яких жінка згодом померла, - пише пресслужба прокуратури області.

До слова, лише за два тижні до вчинення цього злочину чоловік умовно-достроково був звільнений із місць позбавлення волі.

Ківерцівський районний суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) й призначив покарання у виді 9 років позбавлення волі.


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Теги: тюрма, смерть, побиття, матір
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