«Найкращий бізнес робиться в час змін і революцій», – про що говорив гендиректор Lenovo у Луцьку. ЦИТАТНИК

У Луцьку відбулася відкрита розмова з гендиректором Lenovo Ukraine –Керівник транснаціональної компанії в Україні вперше приїхав на Волинь у вівторок, 22 жовтня, аби поспілкуватися про кар’єру, життя, розвиток та подорожі.В рамках проекту «Школа свідомого громадянина» до залу РЦ «Промінь», де проходила зустріч, прийшло близько сотні пар «цікавих» очей, переважна більшість – студенти. Тарас Джамалов зауважив, що йому приємно бачити в залі стільки охочої і зацікавленої молоді.Організатор заходу - Громадянський Рух, засновником якого є депутат Луцької міської радипідготувало добірку найцікавіших цитат і порад гендиректора компанії, яка входить в трійку світових лідерів.– Бізнес не платить за ідеї, він платить за реалізацію і підтвердження давати результати.– Не можна кидати велику ідею за перспективу одноразових великих заробітків.– Невже ти не дозволиш глянути собі на цей бізнес з іншого боку, знаючи його вже зі всіх сторін, окрім цієї?– Як розвинутися в бізнесі? Хм… Найважливіше в сучасному світі – мати вузькоспеціалізовані навички, загальних рецептів немає.– Англійська мова – не питання кар'єри, це – питання майбутнього. Невдовзі незнання англійської буде прирівнюватися до того, як сто років тому людина не вміла читати.– Найменше хочеться мати в команді людей, які працюють на зарплату. Головне ідея, тоді – гроші.– Найкращий бізнес робиться в час змін і революцій. Ми це маємо.– Покинути країну, аби отримати чітке призначення і освіту – о’кей. Їхати назавжди - не о’кей. Короткостроково поїхати може бути вигідно, довгостроково – не виграшно, там вистачає своїх спеціалістів, а нам вони потрібні і є де розвиватися. В Україні постійні зміни і кризи, шансів набагато більше.– Не потрібно сприймати факт того, що якісь професії зникнуть, як трагедію. Це нормальний процес. Один з ключових факторів, які повинна мати людина – вміння змінюватися.– Щоб в бізнесі досягнути успіху дуже багато таланту не треба. Часом система «Відгружай більше, продавай дешевше» – дієвіше. Набагато важче втриматись «на плаву» в цьому бізнесі.– Перший фактор успіху – продукти, які пропонуєш.– Основне – робити клієнта щасливим на кожному етапі взаємодії.– Я не візьму на роботу працівника, який ненавидить клієнта.Тарас Джамалов трішки розповів про секрети і плани нових розробок у Lenovo. Отож, переконує, що все, що ми звикли зараз називати «смарт», воно – не «смарт», за винятком продукції Lenovo, яку планують запускати. Тарас Джамалов анонсує, що компанія збирається розробити «смарт» ноутбуки, з якими можна буде поспілкуватися.Сказати техніці «замов піцу» чи «внеси щось у календар» вже стане не кадром з фільму жанру фантастики, а цілком реальним явищем. До того ж, наразі тривають розробки техніки, яка працюватиме в режимі «always on», тобто вже не потрібно буде чекати, поки ноутбук увімкнеться і провантажиться.Тарас Джамалов жартує, що компанію цікавлять також смартіони-браслети, але поки розробка зупинилася. Вигадують, як зробити так, аби екран і батарея гнулися достатньо. Зізнається, що поки виходить не дуже.Гендиректор транснаціональної корпорації Lenovo каже, що передбачити, яка професія буде актуальною, яка ні – вкрай складно. Попереджає, що готовими потрібно бути до всього, а головне – вміти підлаштовуватися під ці зміни.«Одне можу сказати точно, що популярними і актуальними в майбутньому будуть усі професії, пов'язані з дрібною моторикою рук, але не на великих виробництвах. Все, що дотичне до нейронних мереж, нанотехнологій та сфери програмування віртуальної і дотичної реальностей», – розповів Тарас Джамалов.Приводить приклад, що водолаз, який проводить роботи при зварюванні глибинних конструкцій – вкрай дефіцитна професія, але яка наразі є в попиті.«Навчити такого спеціаліста – важко і дорого. З системами віртуальної реальності було б легше, тому і потрібні фахівці, які це змогли б зробити».Окрім динамічної і напруженої роботи, Тарас Джамалов є затятим мандрівником, хоча жартує, що йому кажуть – поки не відвідає 100 країн, він – турист.«Я не женуся за кількістю міст чи країн, у яких побуваю, головне – емоції», – говорить гендиректор Lenovo.Наразі на його рахунку – 85 країн, до того ж, деякі з них він проїхав на своєму байку.Для тих, хто ще жодного разу не був за кордоном, радить підійти до цього питання ретельно і планувати свою першу подорож. Він би обрав Швецію.На запитання, як йому вдається стільки встигати, відповідає, що головне – чітко розставляти пріоритети і щодня прописувати собі завдання на наступний день. Виконувати на максимум, але починати із найважливіших.На завершення заходу у присутніх була можливість поставити запитання, яке їх цікавило. За найдоречніші Тарас Джамалов дарував подарунки від компанії Lenovo, а опісля фотографувався з усіма охочими.Жартома запропонував затятим хакерам авантюру – спробувати взламати новітню систему ноутбука Lenovo. На виконання «нереального завдання» готовий обговорити винагороду і співпрацю.