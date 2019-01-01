Київські науковці досліджуватимуть проблему обміління Світязю
Сьогодні, 18:35
Вчені з Національної академії наук вивчатимуть проблему обміління озер у Шацькому районі.
Про це йшлося під час засідання постійної комісії Волинської облради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів 22 жовтня, передає "Волинська правда".
Так, начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Дмитро Новохатський повідомив, що у зв’язку з обмілінням озера Світязь за проблему візьмуться науковці з Національної академії наук.
Своєю чергою, депутат Борис Бабійчук запропонував провести дослідження усіх водойм області, адже рівень води впав вцілому по Волині.
Згодом, у результаті дискусії члени комісії вбачають необхідність проведення виїзного засідання комісії у Шацький район для детальнішого вивчення проблеми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося під час засідання постійної комісії Волинської облради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів 22 жовтня, передає "Волинська правда".
Так, начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Дмитро Новохатський повідомив, що у зв’язку з обмілінням озера Світязь за проблему візьмуться науковці з Національної академії наук.
Своєю чергою, депутат Борис Бабійчук запропонував провести дослідження усіх водойм області, адже рівень води впав вцілому по Волині.
Згодом, у результаті дискусії члени комісії вбачають необхідність проведення виїзного засідання комісії у Шацький район для детальнішого вивчення проблеми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 жовтня
Сьогодні, 19:00
Київські науковці досліджуватимуть проблему обміління Світязю
Сьогодні, 18:35
Кабмін змінив норми для отримання субсидій
Сьогодні, 18:03