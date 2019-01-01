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Київські науковці досліджуватимуть проблему обміління Світязю

Київські науковці досліджуватимуть проблему обміління Світязю
Вчені з Національної академії наук вивчатимуть проблему обміління озер у Шацькому районі.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії Волинської облради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів 22 жовтня, передає "Волинська правда".

Так, начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Дмитро Новохатський повідомив, що у зв’язку з обмілінням озера Світязь за проблему візьмуться науковці з Національної академії наук.

Своєю чергою, депутат Борис Бабійчук запропонував провести дослідження усіх водойм області, адже рівень води впав вцілому по Волині.

Згодом, у результаті дискусії члени комісії вбачають необхідність проведення виїзного засідання комісії у Шацький район для детальнішого вивчення проблеми.


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Теги: обміління Світязя, НАН України
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