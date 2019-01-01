Київські науковці досліджуватимуть проблему обміління Світязю





Про це йшлося під час засідання постійної комісії Волинської облради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів 22 жовтня, передає



Так, начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Дмитро Новохатський повідомив, що у зв’язку з обмілінням озера Світязь за проблему візьмуться науковці з Національної академії наук.



Своєю чергою, депутат Борис Бабійчук запропонував провести дослідження усіх водойм області, адже рівень води впав вцілому по Волині.



Згодом, у результаті дискусії члени комісії вбачають необхідність проведення виїзного засідання комісії у Шацький район для детальнішого вивчення проблеми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчені з Національної академії наук вивчатимуть проблему обміління озер у Шацькому районі.Про це йшлося під час засідання постійної комісії Волинської облради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів 22 жовтня, передає "Волинська правда" Так, начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністраціїповідомив, що у зв’язку з обмілінням озера Світязь за проблему візьмуться науковці з Національної академії наук.Своєю чергою, депутатзапропонував провести дослідження усіх водойм області, адже рівень води впав вцілому по Волині.Згодом, у результаті дискусії члени комісії вбачають необхідність проведення виїзного засідання комісії у Шацький район для детальнішого вивчення проблеми.

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