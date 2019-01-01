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У Луцьку збиратимуть кошти для дітей з вадами мовлення

У Луцьку збиратимуть кошти для дітей з вадами мовлення
У сучасному світі комунікації однією з найболючіших для дітей є проблема розвитку мовлення. Аби до цього привернути увагу та допомогти діткам, у Луцьку вперше організують благодійний захід.

Про це йдеться у сюжеті «Сфери-ТВ», передає "Район. Луцьк".

Спершу, аби привернути увагу громадськості до проблеми мовленнєвого розвитку дітей, громадські та благодійні організації разом з центром розвитку дитини «Розмовляйко» провели пресконференцію. Які можуть бути причини, наслідки та чим важливе надання вчасної корекційно-розвиткової допомоги дітям розповідає головна організаторка заходу Катерина Морозова.

Число дітей, які потребують допомоги фахівців, постійно зростає. Щодня, корекційно-розвитковий центр «Розмовляйко» приймає від 50-ти до 70-ти пацієнтів.

Аби допомогти у придбанні необхідного музичного обладнання для немовленнєвих діток, вже цих вихідних організатори проведуть благодійний захід, де зголосилися виступити відомі місцеві виконавці. Також на концерті-аукціоні читатимуть поезію та малюватимуть картини.

Анна Пахольчук – мама, котра зіштовхнулася з проблемою мовлення у свого сина. З цього часу жінка почала не лише рятувати власну дитину, а й заснувала благодійну організацію із допомоги таким дітям. Нині 4-річний син Анни Данило вже займається з викладачем і має результати.

Вхід на благодійний концерт-аукціон буде вільний. Тож, якщо є бажання долучитися до гарної справи та допомогти зібрати гроші для музичного обладнання, організатори запрошують усіх охочих.


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Теги: благодійний захід, діти з вадами мовлення
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