У Луцьку збиратимуть кошти для дітей з вадами мовлення





Про це йдеться у сюжеті «Сфери-ТВ», передає



Спершу, аби привернути увагу громадськості до проблеми мовленнєвого розвитку дітей, громадські та благодійні організації разом з центром розвитку дитини «Розмовляйко» провели пресконференцію. Які можуть бути причини, наслідки та чим важливе надання вчасної корекційно-розвиткової допомоги дітям розповідає головна організаторка заходу Катерина Морозова.



Число дітей, які потребують допомоги фахівців, постійно зростає. Щодня, корекційно-розвитковий центр «Розмовляйко» приймає від 50-ти до 70-ти пацієнтів.



Аби допомогти у придбанні необхідного музичного обладнання для немовленнєвих діток, вже цих вихідних організатори проведуть благодійний захід, де зголосилися виступити відомі місцеві виконавці. Також на концерті-аукціоні читатимуть поезію та малюватимуть картини.



Анна Пахольчук – мама, котра зіштовхнулася з проблемою мовлення у свого сина. З цього часу жінка почала не лише рятувати власну дитину, а й заснувала благодійну організацію із допомоги таким дітям. Нині 4-річний син Анни Данило вже займається з викладачем і має результати.



Вхід на благодійний концерт-аукціон буде вільний. Тож, якщо є бажання долучитися до гарної справи та допомогти зібрати гроші для музичного обладнання, організатори запрошують усіх охочих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У сучасному світі комунікації однією з найболючіших для дітей є проблема розвитку мовлення. Аби до цього привернути увагу та допомогти діткам, у Луцьку вперше організують благодійний захід.Про це йдеться у сюжеті «Сфери-ТВ», передає "Район. Луцьк". Спершу, аби привернути увагу громадськості до проблеми мовленнєвого розвитку дітей, громадські та благодійні організації разом з центром розвитку дитини «Розмовляйко» провели пресконференцію. Які можуть бути причини, наслідки та чим важливе надання вчасної корекційно-розвиткової допомоги дітям розповідає головна організаторка заходуЧисло дітей, які потребують допомоги фахівців, постійно зростає. Щодня, корекційно-розвитковий центр «Розмовляйко» приймає від 50-ти до 70-ти пацієнтів.Аби допомогти у придбанні необхідного музичного обладнання для немовленнєвих діток, вже цих вихідних організатори проведуть благодійний захід, де зголосилися виступити відомі місцеві виконавці. Також на концерті-аукціоні читатимуть поезію та малюватимуть картини.– мама, котра зіштовхнулася з проблемою мовлення у свого сина. З цього часу жінка почала не лише рятувати власну дитину, а й заснувала благодійну організацію із допомоги таким дітям. Нині 4-річний син Аннивже займається з викладачем і має результати.Вхід на благодійний концерт-аукціон буде вільний. Тож, якщо є бажання долучитися до гарної справи та допомогти зібрати гроші для музичного обладнання, організатори запрошують усіх охочих.

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