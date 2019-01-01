У місті на Волині зіткнулись вантажівка та мотоцикліст: водій останнього – у лікарні
Сьогодні, 20:55
У Любомлі на розі вулиць Володимирської та 1-го Травня сталася дорожньо-транспортна аварія.
З власних джерел виданню "КОРДОН" стало відомо, що мотоцикліст зі струсом мозку й черепно-мозковою травмою госпіталізований в лікарню міста Любомль.
Зі слів очевидців, водій вантажівки не надав переваги в русі водію мотоцикла, внаслідок чого сталося зіткнення.
На місці події працювали правоохоронці, які з’ясовували усі обставини ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
З власних джерел виданню "КОРДОН" стало відомо, що мотоцикліст зі струсом мозку й черепно-мозковою травмою госпіталізований в лікарню міста Любомль.
Зі слів очевидців, водій вантажівки не надав переваги в русі водію мотоцикла, внаслідок чого сталося зіткнення.
На місці події працювали правоохоронці, які з’ясовували усі обставини ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцький ресторан встановив рекорд України. ФОТО
Сьогодні, 21:23
Через аварію на лінії у Луцьку без світла – одразу кілька вулиць
Сьогодні, 21:04
У місті на Волині зіткнулись вантажівка та мотоцикліст: водій останнього – у лікарні
Сьогодні, 20:55
В Україні змінили правила видачі водійських прав
Сьогодні, 20:41
У районі на Волині будують нову школу
Сьогодні, 20:18