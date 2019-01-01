У місті на Волині зіткнулись вантажівка та мотоцикліст: водій останнього – у лікарні





З власних джерел виданню



Зі слів очевидців, водій вантажівки не надав переваги в русі водію мотоцикла, внаслідок чого сталося зіткнення.



На місці події працювали правоохоронці, які з’ясовували усі обставини ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі на розі вулиць Володимирської та 1-го Травня сталася дорожньо-транспортна аварія.З власних джерел виданню "КОРДОН" стало відомо, що мотоцикліст зі струсом мозку й черепно-мозковою травмою госпіталізований в лікарню міста Любомль.Зі слів очевидців, водій вантажівки не надав переваги в русі водію мотоцикла, внаслідок чого сталося зіткнення.На місці події працювали правоохоронці, які з’ясовували усі обставини ДТП.

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