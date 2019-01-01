Луцький ресторан встановив рекорд України. ФОТО
Сьогодні, 21:23
У Луцьку, в ресторані ”Cafe de Vinо”, з нагоди першої річниці з дня заснування закладу громадського харчування, вирішили не тільки креативно відсвяткувати подію, але і увійти в історію України оригінальним досягненням.
Про це повідомляє Віталій Іваницький на сторінці у фейсбуці, інформує 12 канал.
Шеф – кухар Ігор Брагін, разом усією командою ресторану, створили найбільше в Україні “Карпаччо з норвезького лосося та морського гребінця з вершковим снігом та мандариновим дрессінгом”.
Офіційне представництво на Волині національного проекту “Книги рекордів України” зафіксувало рекорд, який становить по довжині 2350 см.×0,70см. по ширині унікального Карпаччо і вручило диплом власникам ресторану, що засвідчує факт оригінального досягнення і нового рекорду в Україні.
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Про це повідомляє Віталій Іваницький на сторінці у фейсбуці, інформує 12 канал.
Шеф – кухар Ігор Брагін, разом усією командою ресторану, створили найбільше в Україні “Карпаччо з норвезького лосося та морського гребінця з вершковим снігом та мандариновим дрессінгом”.
Офіційне представництво на Волині національного проекту “Книги рекордів України” зафіксувало рекорд, який становить по довжині 2350 см.×0,70см. по ширині унікального Карпаччо і вручило диплом власникам ресторану, що засвідчує факт оригінального досягнення і нового рекорду в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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