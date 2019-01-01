Луцький ресторан встановив рекорд України. ФОТО





Про це повідомляє Віталій Іваницький на сторінці у фейсбуці, інформує



Шеф – кухар Ігор Брагін, разом усією командою ресторану, створили найбільше в Україні “Карпаччо з норвезького лосося та морського гребінця з вершковим снігом та мандариновим дрессінгом”.



Офіційне представництво на Волині національного проекту “Книги рекордів України” зафіксувало рекорд, який становить по довжині 2350 см.×0,70см. по ширині унікального Карпаччо і вручило диплом власникам ресторану, що засвідчує факт оригінального досягнення і нового рекорду в Україні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, в ресторані ”Cafe de Vinо”, з нагоди першої річниці з дня заснування закладу громадського харчування, вирішили не тільки креативно відсвяткувати подію, але і увійти в історію України оригінальним досягненням.Про це повідомляєна сторінці у фейсбуці, інформує 12 канал Шеф – кухар, разом усією командою ресторану, створили найбільше в Україні “Карпаччо з норвезького лосося та морського гребінця з вершковим снігом та мандариновим дрессінгом”.Офіційне представництво на Волині національного проекту “Книги рекордів України” зафіксувало рекорд, який становить по довжині 2350 см.×0,70см. по ширині унікального Карпаччо і вручило диплом власникам ресторану, що засвідчує факт оригінального досягнення і нового рекорду в Україні.

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