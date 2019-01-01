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Луцький ресторан встановив рекорд України. ФОТО

Луцький ресторан встановив рекорд України. ФОТО
У Луцьку, в ресторані ”Cafe de Vinо”, з нагоди першої річниці з дня заснування закладу громадського харчування, вирішили не тільки креативно відсвяткувати подію, але і увійти в історію України оригінальним досягненням.

Про це повідомляє Віталій Іваницький на сторінці у фейсбуці, інформує 12 канал.

Шеф – кухар Ігор Брагін, разом усією командою ресторану, створили найбільше в Україні “Карпаччо з норвезького лосося та морського гребінця з вершковим снігом та мандариновим дрессінгом”.

Офіційне представництво на Волині національного проекту “Книги рекордів України” зафіксувало рекорд, який становить по довжині 2350 см.×0,70см. по ширині унікального Карпаччо і вручило диплом власникам ресторану, що засвідчує факт оригінального досягнення і нового рекорду в Україні.

Луцький ресторан встановив рекорд України. ФОТО
Луцький ресторан встановив рекорд України. ФОТО
Луцький ресторан встановив рекорд України. ФОТО
Луцький ресторан встановив рекорд України. ФОТО

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Теги: ресторан, рекорд, карпачо
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