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До кінця року в Україні очікують здорожчання продуктів

До кінця року в Україні очікують здорожчання продуктів
Незважаючи на поліпшення інфляційних прогнозів, експерти очікують зростання цін на продукти в Україні до кінця 2019 року.

За словами опитаних сайтом "Сьогодні" аналітиків, прогнозується плавне підвищення цін на хліб і крупи. При цьому економісти говорять про стабілізацію вартості м'яса і молочних продуктів.

"Найбільше подорожчає гречка, тому що її мало засіяли, всього 40% від торішніх площ, тому до січня можемо побачити ціну і по 30 грн/кг, – пояснив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. – А ось на молоко і м'ясо ціни вже зрівнялися з європейськими, тому подорожчати можуть не більше ніж на рівень інфляції, інакше в Україну піде імпортна продукція".

З таким прогнозом згоден і директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

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Теги: гречка, м'ясо, крупи, хліб, ціна, здорожчання
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