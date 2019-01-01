Лучан кличуть зіграти в українізовану «Мафію»
Сьогодні, 23:28
Лучан запрошують до "Криївка-клубу", де можна буде зіграти в українізовану версію гри "Мафія".
Про це інформують на сторінці Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у facebook.
"Хочеш відчути себе розвідником, попрактикувати дедукцію, інтуїцію та вдачу і просто цікаво провести вечір? Тоді завітай в наш клуб і покажи всім, хто грає найкраще.
P.S. "Криївка" – українізована версія всесвітньовідомої гри "Мафія". У грі діють такі персонажі: повстанці, агенти НКВС, провідник СБ, лікар, кум. Суть гри: визначити та знешкодити підступних агентів НКВС", - йдеться в повідомленні.
Захід відбудеться у четвер, 24 жовтня о 17:00 за адресою вул. Кафедральна, 4.
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Про це інформують на сторінці Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у facebook.
"Хочеш відчути себе розвідником, попрактикувати дедукцію, інтуїцію та вдачу і просто цікаво провести вечір? Тоді завітай в наш клуб і покажи всім, хто грає найкраще.
P.S. "Криївка" – українізована версія всесвітньовідомої гри "Мафія". У грі діють такі персонажі: повстанці, агенти НКВС, провідник СБ, лікар, кум. Суть гри: визначити та знешкодити підступних агентів НКВС", - йдеться в повідомленні.
Захід відбудеться у четвер, 24 жовтня о 17:00 за адресою вул. Кафедральна, 4.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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