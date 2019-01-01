Лучан кличуть зіграти в українізовану «Мафію»





Про це інформують на сторінці Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у



"Хочеш відчути себе розвідником, попрактикувати дедукцію, інтуїцію та вдачу і просто цікаво провести вечір? Тоді завітай в наш клуб і покажи всім, хто грає найкраще.



P.S. "Криївка" – українізована версія всесвітньовідомої гри "Мафія". У грі діють такі персонажі: повстанці, агенти НКВС, провідник СБ, лікар, кум. Суть гри: визначити та знешкодити підступних агентів НКВС", - йдеться в повідомленні.



Захід відбудеться у четвер, 24 жовтня о 17:00 за адресою вул. Кафедральна, 4.

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