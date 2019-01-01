Водій не впорався з керуванням: на Волині перекинувся легковик. ФОТО
Сьогодні, 21:53
У Камінь-Каширському районі під час ДТП перекинувся легковик.
Пригода сталася 22-го жовтня на автодорозі Верхи-Піщане, інформує Камінь-Каширський відділ поліції.
За попередніми даними, 22-річний водій ЗАЗ «Славута», житель Камінь-Каширського району, не впорався з керуванням: не врахував дорожню обстановку й не вибрав безпечну швидкість руху, що призвело до заносу та перекидання автомобіля.
Водій не постраждав. 17-річний пасажир, який перебував у легковикові, отримав легкі тілесні ушкодження, коли вже вибирався з понівеченого транспортного засобу.
На місце події прибули правоохоронці Камінь-Каширського відділу поліції. На водія склали протокол за ст. 124 КУпАП.
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Пригода сталася 22-го жовтня на автодорозі Верхи-Піщане, інформує Камінь-Каширський відділ поліції.
За попередніми даними, 22-річний водій ЗАЗ «Славута», житель Камінь-Каширського району, не впорався з керуванням: не врахував дорожню обстановку й не вибрав безпечну швидкість руху, що призвело до заносу та перекидання автомобіля.
Водій не постраждав. 17-річний пасажир, який перебував у легковикові, отримав легкі тілесні ушкодження, коли вже вибирався з понівеченого транспортного засобу.
На місце події прибули правоохоронці Камінь-Каширського відділу поліції. На водія склали протокол за ст. 124 КУпАП.
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