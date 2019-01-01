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Водій не впорався з керуванням: на Волині перекинувся легковик. ФОТО

Водій не впорався з керуванням: на Волині перекинувся легковик. ФОТО
У Камінь-Каширському районі під час ДТП перекинувся легковик.

Пригода сталася 22-го жовтня на автодорозі Верхи-Піщане, інформує Камінь-Каширський відділ поліції.

За попередніми даними, 22-річний водій ЗАЗ «Славута», житель Камінь-Каширського району, не впорався з керуванням: не врахував дорожню обстановку й не вибрав безпечну швидкість руху, що призвело до заносу та перекидання автомобіля.

Водій не впорався з керуванням: на Волині перекинувся легковик. ФОТО

Водій не постраждав. 17-річний пасажир, який перебував у легковикові, отримав легкі тілесні ушкодження, коли вже вибирався з понівеченого транспортного засобу.

На місце події прибули правоохоронці Камінь-Каширського відділу поліції. На водія склали протокол за ст. 124 КУпАП.
Водій не впорався з керуванням: на Волині перекинувся легковик. ФОТО

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Теги: аварія, легковик, перекинувся, поліція, Камінь-Каширський район
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