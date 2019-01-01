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Волинські медики успішно видалили пухлину нирки без розрізів. ФОТО

Волинські медики успішно видалили пухлину нирки без розрізів. ФОТО
В ковельському центрі ендоурології командою анестезіологів та урологів була успішно проведена лапароскопічна резекція пухлини нирки всього в три прокола.

Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у facebook.

"Дана операція є органозберігаючою, оскільки нирка продовжує нормально функціонувати після повного видалення пухлини.

Лапароскопічна резекція значно знижує ризик розвитку ниркової недостатності та післяопераційних ускладнень.

Це золотий стандарт лікування локалізованого нирково-клітинного раку!!!", - йдеться в повідомленні.

Волинські медики успішно видалили пухлину нирки без розрізів. ФОТО
Волинські медики успішно видалили пухлину нирки без розрізів. ФОТО
Волинські медики успішно видалили пухлину нирки без розрізів. ФОТО
Волинські медики успішно видалили пухлину нирки без розрізів. ФОТО

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Теги: нирка, пухлина, операція, Ковельське МТМО, хірург
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