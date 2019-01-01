Волинські медики успішно видалили пухлину нирки без розрізів. ФОТО
Сьогодні, 22:28
В ковельському центрі ендоурології командою анестезіологів та урологів була успішно проведена лапароскопічна резекція пухлини нирки всього в три прокола.
Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у facebook.
"Дана операція є органозберігаючою, оскільки нирка продовжує нормально функціонувати після повного видалення пухлини.
Лапароскопічна резекція значно знижує ризик розвитку ниркової недостатності та післяопераційних ускладнень.
Це золотий стандарт лікування локалізованого нирково-клітинного раку!!!", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у facebook.
"Дана операція є органозберігаючою, оскільки нирка продовжує нормально функціонувати після повного видалення пухлини.
Лапароскопічна резекція значно знижує ризик розвитку ниркової недостатності та післяопераційних ускладнень.
Це золотий стандарт лікування локалізованого нирково-клітинного раку!!!", - йдеться в повідомленні.
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