Волинські медики успішно видалили пухлину нирки без розрізів. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у



"Дана операція є органозберігаючою, оскільки нирка продовжує нормально функціонувати після повного видалення пухлини.



Лапароскопічна резекція значно знижує ризик розвитку ниркової недостатності та післяопераційних ускладнень.



Це золотий стандарт лікування локалізованого нирково-клітинного раку!!!", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ковельському центрі ендоурології командою анестезіологів та урологів була успішно проведена лапароскопічна резекція пухлини нирки всього в три прокола.Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у facebook "Дана операція є органозберігаючою, оскільки нирка продовжує нормально функціонувати після повного видалення пухлини.Лапароскопічна резекція значно знижує ризик розвитку ниркової недостатності та післяопераційних ускладнень.Це золотий стандарт лікування локалізованого нирково-клітинного раку!!!", - йдеться в повідомленні.

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