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У Миколаєві чоловік підкинув людський череп колишній дівчині на поріг. ВІДЕО

У Миколаєві чоловік підкинув людський череп колишній дівчині на поріг. ВІДЕО
21 жовтня в урні для сміття поблизу зупинки громадського транспорту на перехресті вул. Садової та пр. Центрального перехожі знайшли череп.

За попередніми висновками експерта - це людський череп і він є давнім. Його правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Про це інформує відділ комунікації поліції Миколаївської області

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, як того вимагає процедура у подібних випадках – за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство».

У вівторок вночі до поліції Заводського району звернулась жінка, яка повідомила, що на порозі біля дверей своєї квартири вона знайшла людський череп із запискою особистого характеру. Судячи з її змісту, заявниця зрозуміла, що такий подарунок їй залишив знайомий, з яким у неї раніше були стосунки.

27-річного чоловіка розшукали оперативники Заводського відділу поліції неподалік церкви по вул. Садовій. Він зізнався, що приніс череп коханій, а той, що знайшли в урні, також справа його рук.

У Миколаєві чоловік підкинув людський череп колишній дівчині на поріг. ВІДЕО

Потім він показав де взяв черепи. Виявилось, що чоловік дістав їх зі старовинного склепу на кладовищі по вул. Степовій. Там він і облаштував собі місце для ночівлі та тимчасово жив прямо у склепі. Коли прибули співробітники поліції, то побачили ще шість черепів, які громадянин розклав біля місця поховання.

У Миколаєві чоловік підкинув людський череп колишній дівчині на поріг. ВІДЕО
У Миколаєві чоловік підкинув людський череп колишній дівчині на поріг. ВІДЕО

Дії чоловіка кваліфікуються за ознаками ч. 1 ст. 297 ККУ «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого». Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.

Триває слідство.


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Теги: череп, склеп, поховання, Миколаїв, поліція
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