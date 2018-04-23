Волинська спортсменка привезла «срібло» з чемпіонату світу з кікбоксингу. ФОТО
Сьогодні, 05:20
Збірна України повернулася із чемпіонату світу з кікбоксингу ISKA. Першість відбувалася протягом 15-19 жовтня у м. Корк, Ірландія.
Про це повідомляє відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації.
Софія Неділько – єдина представниця від Волині, яка увійшла до складу збірної команди, отримала срібну нагороду чемпіонату. Вагова категорія спортсменки 55 кг, розділ − фул-контакт.
Серед 60 учасників збірної маємо 52 золотих медалі та друге загальнокомандне місце. Це надзвичайно високе досягнення, адже у чемпіонаті взяли участь 32 країни світу.
Зазначимо, що вітання для команди пролунали ще у повітрі − капітан літака, бортом якого поверталися українці, першим привітав наших кікбоксерів зі світовою перемогою.
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Про це повідомляє відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації.
Софія Неділько – єдина представниця від Волині, яка увійшла до складу збірної команди, отримала срібну нагороду чемпіонату. Вагова категорія спортсменки 55 кг, розділ − фул-контакт.
Серед 60 учасників збірної маємо 52 золотих медалі та друге загальнокомандне місце. Це надзвичайно високе досягнення, адже у чемпіонаті взяли участь 32 країни світу.
Зазначимо, що вітання для команди пролунали ще у повітрі − капітан літака, бортом якого поверталися українці, першим привітав наших кікбоксерів зі світовою перемогою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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