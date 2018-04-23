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Волинська спортсменка привезла «срібло» з чемпіонату світу з кікбоксингу. ФОТО

Волинська спортсменка привезла «срібло» з чемпіонату світу з кікбоксингу. ФОТО
Збірна України повернулася із чемпіонату світу з кікбоксингу ISKA. Першість відбувалася протягом 15-19 жовтня у м. Корк, Ірландія.

Про це повідомляє відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації.

Софія Неділько – єдина представниця від Волині, яка увійшла до складу збірної команди, отримала срібну нагороду чемпіонату. Вагова категорія спортсменки 55 кг, розділ − фул-контакт.

Волинська спортсменка привезла «срібло» з чемпіонату світу з кікбоксингу. ФОТО
Волинська спортсменка привезла «срібло» з чемпіонату світу з кікбоксингу. ФОТО

Серед 60 учасників збірної маємо 52 золотих медалі та друге загальнокомандне місце. Це надзвичайно високе досягнення, адже у чемпіонаті взяли участь 32 країни світу.

Волинська спортсменка привезла «срібло» з чемпіонату світу з кікбоксингу. ФОТО
Волинська спортсменка привезла «срібло» з чемпіонату світу з кікбоксингу. ФОТО

Зазначимо, що вітання для команди пролунали ще у повітрі − капітан літака, бортом якого поверталися українці, першим привітав наших кікбоксерів зі світовою перемогою.
Волинська спортсменка привезла «срібло» з чемпіонату світу з кікбоксингу. ФОТО

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Теги: Софія Неділько, срібло, спорт, кікбоксинг, змагання
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