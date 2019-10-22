На Волині чоловіки влаштували розбірки через 20 гривень





Розбійники підійшли до двох чоловіків, які чекали маршрутку на зупинці, та почали вимагати у них 20 гривень, – інформує



Не чекаючи відповіді, ті розпочали бійку. Хулігани нанесли одному з чоловік численні удари, в результаті чого той отримав низку травм.



У ході бійки до розбійників приєднався ще один чоловік, який проходив повз і вирішив «допомогти» зловмисникам: безпричинно почав наносити удари ногами по тулубу.



В результаті постраждалий нововолинець отримав численні забої та садна: забиття м`яких тканин носа, забиття обох губ, правої вушної раковини, синець на лівій вушній раковині, численні садна шкіри в ділянці лоба та струс мозку.



Згідно із висновком судово-медичної експертизи, побоїї належать до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров`я.



Так дії чоловіків суд кваліфікував за ч. 2 ст. 296 КК України (умисні дії, які виразились у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому групою осіб).



Під час судового засідання підозрювані повністю визнали свою провину у вчиненні злочину.



Отож, обох чоловіків суд визнав винними у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України та призначив їм покарання у вигляді обмеження волі на один рік.



Однак, на підставі ст. 75 КК України обох чоловіків суд звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном 1 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську двоє хуліганів напали на чоловіка і побили його через 20 гривень.Розбійники підійшли до двох чоловіків, які чекали маршрутку на зупинці, та почали вимагати у них 20 гривень, – інформує Нововолинськ.com.ua Не чекаючи відповіді, ті розпочали бійку. Хулігани нанесли одному з чоловік численні удари, в результаті чого той отримав низку травм.У ході бійки до розбійників приєднався ще один чоловік, який проходив повз і вирішив «допомогти» зловмисникам: безпричинно почав наносити удари ногами по тулубу.В результаті постраждалий нововолинець отримав численні забої та садна: забиття м`яких тканин носа, забиття обох губ, правої вушної раковини, синець на лівій вушній раковині, численні садна шкіри в ділянці лоба та струс мозку.Згідно із висновком судово-медичної експертизи, побоїї належать до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров`я.Так дії чоловіків суд кваліфікував за ч. 2 ст. 296 КК України (умисні дії, які виразились у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому групою осіб).Під час судового засідання підозрювані повністю визнали свою провину у вчиненні злочину.Отож, обох чоловіків суд визнав винними у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України та призначив їм покарання у вигляді обмеження волі на один рік.Однак, на підставі ст. 75 КК України обох чоловіків суд звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном 1 рік.

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