вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині чоловіки влаштували розбірки через 20 гривень

На Волині чоловіки влаштували розбірки через 20 гривень
У Нововолинську двоє хуліганів напали на чоловіка і побили його через 20 гривень.

Розбійники підійшли до двох чоловіків, які чекали маршрутку на зупинці, та почали вимагати у них 20 гривень, – інформує Нововолинськ.com.ua.

Не чекаючи відповіді, ті розпочали бійку. Хулігани нанесли одному з чоловік численні удари, в результаті чого той отримав низку травм.

У ході бійки до розбійників приєднався ще один чоловік, який проходив повз і вирішив «допомогти» зловмисникам: безпричинно почав наносити удари ногами по тулубу.

В результаті постраждалий нововолинець отримав численні забої та садна: забиття м`яких тканин носа, забиття обох губ, правої вушної раковини, синець на лівій вушній раковині, численні садна шкіри в ділянці лоба та струс мозку.

Згідно із висновком судово-медичної експертизи, побоїї належать до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров`я.

Так дії чоловіків суд кваліфікував за ч. 2 ст. 296 КК України (умисні дії, які виразились у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому групою осіб).

Під час судового засідання підозрювані повністю визнали свою провину у вчиненні злочину.

Отож, обох чоловіків суд визнав винними у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України та призначив їм покарання у вигляді обмеження волі на один рік.

Однак, на підставі ст. 75 КК України обох чоловіків суд звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном 1 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бійка, суд, вирок, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська спортсменка привезла «срібло» з чемпіонату світу з кікбоксингу. ФОТО
Сьогодні, 05:20
На Волині чоловіки влаштували розбірки через 20 гривень
Сьогодні, 04:27
Обвал будинку на Львівщині: назвали ймовірні причини
Сьогодні, 03:36
Аматорський театр з Волині переміг у трьох номінаціях на всеукраїнському фестивалі
Сьогодні, 02:17
Волинян, які плетуть маскувальні сітки, нагородили відзнаками ОК «Захід». ВІДЕО
Сьогодні, 01:21
Схожі новини
Фіндиректорка одного з волинських підприємств заплатила за «комуналку» чужими грошима Фіндиректорка одного з волинських підприємств заплатила за «комуналку» чужими грошима
27 вересень, 06:26
У Луцьку за бійку судили підприємицю У Луцьку за бійку судили підприємицю
30 вересень, 06:42
Зайцева шитиме одяг, а Дронов працюватиме у полі: в яких умовах живуть засуджені за харківську аварію. ВІДЕО Зайцева шитиме одяг, а Дронов працюватиме у полі: в яких умовах живуть засуджені за харківську аварію. ВІДЕО
11 вересень, 12:18
У Луцьку судили жінку, яка крала у школярок сережки У Луцьку судили жінку, яка крала у школярок сережки
29 серпень, 08:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська спортсменка привезла «срібло» з чемпіонату світу з кікбоксингу. ФОТО
Сьогодні, 05:20
 0
На Волині чоловіки влаштували розбірки через 20 гривень
Сьогодні, 04:27
 0
Обвал будинку на Львівщині: назвали ймовірні причини
Сьогодні, 03:36
 0
Аматорський театр з Волині переміг у трьох номінаціях на всеукраїнському фестивалі
Сьогодні, 02:17
 0
Волинян, які плетуть маскувальні сітки, нагородили відзнаками ОК «Захід». ВІДЕО
Сьогодні, 01:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿