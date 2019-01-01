У Києві ділки приховали від податкової понад 62 кілограми золота. ФОТО





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Дорогоцінний метал переплавляли, а потім виготовляли ювелірні вироби та реалізовували з приховуванням фактичних обсягів, внаслідок чого не були сплачені податки у особливо великих розмірах.



Відкрито провадження за ч. 3 ст. 212 ККУ – Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).



Під час обшуків у фігурантів справи вилучили понад 62 кг золота (ювелірні вироби та лом), готівка в національній та іноземній валюті на загальну суму 3 млн грн, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Столична прокуратура спільно з ДФС викрили злочинну групу, яка через підконтрольні ФОП організувала у Києві схему скуповування брухту золота у населення та ломбардів.Про це повідомляє прокуратура міста Києва Дорогоцінний метал переплавляли, а потім виготовляли ювелірні вироби та реалізовували з приховуванням фактичних обсягів, внаслідок чого не були сплачені податки у особливо великих розмірах.Відкрито провадження за ч. 3 ст. 212 ККУ – Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).Під час обшуків у фігурантів справи вилучили понад 62 кг золота (ювелірні вироби та лом), готівка в національній та іноземній валюті на загальну суму 3 млн грн, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність.

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