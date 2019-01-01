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У Києві ділки приховали від податкової понад 62 кілограми золота. ФОТО

У Києві ділки приховали від податкової понад 62 кілограми золота. ФОТО
Столична прокуратура спільно з ДФС викрили злочинну групу, яка через підконтрольні ФОП організувала у Києві схему скуповування брухту золота у населення та ломбардів.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва.
Дорогоцінний метал переплавляли, а потім виготовляли ювелірні вироби та реалізовували з приховуванням фактичних обсягів, внаслідок чого не були сплачені податки у особливо великих розмірах.

Відкрито провадження за ч. 3 ст. 212 ККУ – Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Під час обшуків у фігурантів справи вилучили понад 62 кг золота (ювелірні вироби та лом), готівка в національній та іноземній валюті на загальну суму 3 млн грн, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність.

У Києві ділки приховали від податкової понад 62 кілограми золота. ФОТО
У Києві ділки приховали від податкової понад 62 кілограми золота. ФОТО
У Києві ділки приховали від податкової понад 62 кілограми золота. ФОТО
У Києві ділки приховали від податкової понад 62 кілограми золота. ФОТО

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Теги: золото, ДФС, податок, гроші, прокуратура
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