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Суд оштрафував лучанку, яка на ринку приторговувала сурогатом

Суд оштрафував лучанку, яка на ринку приторговувала сурогатом
Луцький міськрайонний суд оштрафував лучанку, яка продавала сурогат на території одного з ринків міста.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти.

3 400 грн. штрафу заплатить громадянка, що реалізовувала сурогат в одному з торгових контейнерів на території ринку по вул. Конякіна, що у місті Луцьку.

Відповідна постанова була прийнята Луцьким міськрайонним судом Волинської області 08 жовтня 2019 року, справа № 161/12887/19.

Департаментом муніципальної варти Луцької міської ради і надалі буде продовжуватись робота щодо виявлення та фіксації продажу сурогату на території міста.

Суд оштрафував лучанку, яка на ринку приторговувала сурогатом

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Теги: муніципальна варта, сурогат, суд, штраф
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