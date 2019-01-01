Суд оштрафував лучанку, яка на ринку приторговувала сурогатом
22 жовтень, 23:50
Луцький міськрайонний суд оштрафував лучанку, яка продавала сурогат на території одного з ринків міста.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти.
3 400 грн. штрафу заплатить громадянка, що реалізовувала сурогат в одному з торгових контейнерів на території ринку по вул. Конякіна, що у місті Луцьку.
Відповідна постанова була прийнята Луцьким міськрайонним судом Волинської області 08 жовтня 2019 року, справа № 161/12887/19.
Департаментом муніципальної варти Луцької міської ради і надалі буде продовжуватись робота щодо виявлення та фіксації продажу сурогату на території міста.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти.
3 400 грн. штрафу заплатить громадянка, що реалізовувала сурогат в одному з торгових контейнерів на території ринку по вул. Конякіна, що у місті Луцьку.
Відповідна постанова була прийнята Луцьким міськрайонним судом Волинської області 08 жовтня 2019 року, справа № 161/12887/19.
Департаментом муніципальної варти Луцької міської ради і надалі буде продовжуватись робота щодо виявлення та фіксації продажу сурогату на території міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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