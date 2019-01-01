Суд оштрафував лучанку, яка на ринку приторговувала сурогатом





Про це повідомляє



3 400 грн. штрафу заплатить громадянка, що реалізовувала сурогат в одному з торгових контейнерів на території ринку по вул. Конякіна, що у місті Луцьку.



Відповідна постанова була прийнята Луцьким міськрайонним судом Волинської області 08 жовтня 2019 року, справа № 161/12887/19.



Департаментом муніципальної варти Луцької міської ради і надалі буде продовжуватись робота щодо виявлення та фіксації продажу сурогату на території міста.





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