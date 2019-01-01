У «Там Тамі» та «Експрес Там Тамі» – знижки*





Про це повідомляє пресслужба закладів.



Зокрема, запрошують купити фрукти за акційною ціною: ⠀

Гранат кг – 34,90 грн ⠀

Лимон кг – 34,90 грн

Грейпфрут кг – 34,90 грн



Окрім того, пропонують вигідну ціна на товари власного виробництва: оселедець слабосолений з головою – 39,90 грн за кілограм. ⠀

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Акція діє з 18 до 31 жовтня 2019. Кількість товару обмежена.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» та супермаркет «Експрес Там Там» запрошують придбати товари за акційними пропозиціями.Про це повідомляє пресслужба закладів.Зокрема, запрошують купити фрукти за акційною ціною: ⠀Гранат кг – 34,90 грн ⠀Лимон кг – 34,90 грнГрейпфрут кг – 34,90 грнОкрім того, пропонують вигідну ціна на товари власного виробництва: оселедець слабосолений з головою – 39,90 грн за кілограм. ⠀Акція діє з 18 до 31 жовтня 2019. Кількість товару обмежена.

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