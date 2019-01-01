У «Там Тамі» та «Експрес Там Тамі» – знижки*
Сьогодні, 08:50
Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» та супермаркет «Експрес Там Там» запрошують придбати товари за акційними пропозиціями.
Про це повідомляє пресслужба закладів.
Зокрема, запрошують купити фрукти за акційною ціною: ⠀
Гранат кг – 34,90 грн ⠀
Лимон кг – 34,90 грн
Грейпфрут кг – 34,90 грн
Окрім того, пропонують вигідну ціна на товари власного виробництва: оселедець слабосолений з головою – 39,90 грн за кілограм. ⠀
⠀
Акція діє з 18 до 31 жовтня 2019. Кількість товару обмежена.
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Про це повідомляє пресслужба закладів.
Зокрема, запрошують купити фрукти за акційною ціною: ⠀
Гранат кг – 34,90 грн ⠀
Лимон кг – 34,90 грн
Грейпфрут кг – 34,90 грн
Окрім того, пропонують вигідну ціна на товари власного виробництва: оселедець слабосолений з головою – 39,90 грн за кілограм. ⠀
⠀
Акція діє з 18 до 31 жовтня 2019. Кількість товару обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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