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У «Там Тамі» та «Експрес Там Тамі» – знижки*

У «Там Тамі» та «Експрес Там Тамі» – знижки*
Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» та супермаркет «Експрес Там Там» запрошують придбати товари за акційними пропозиціями.

Про це повідомляє пресслужба закладів.

Зокрема, запрошують купити фрукти за акційною ціною: ⠀
Гранат кг – 34,90 грн ⠀
Лимон кг – 34,90 грн
Грейпфрут кг – 34,90 грн

Окрім того, пропонують вигідну ціна на товари власного виробництва: оселедець слабосолений з головою – 39,90 грн за кілограм. ⠀

Акція діє з 18 до 31 жовтня 2019. Кількість товару обмежена.

У «Там Тамі» та «Експрес Там Тамі» – знижки*
У «Там Тамі» та «Експрес Там Тамі» – знижки*


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Теги: «Там Там», знижки, акції, Луцьк
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