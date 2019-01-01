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З початку року на Волині створили понад 900 фірм

З початку року на Волині створили понад 900 фірм
Протягом трьох кварталів 2019 року на Волині зареєстрували 910 нових юридичних осіб, які стали на облік як платники податків в органах Державної податкової служби.

Про це інформує управління обслуговування платників Головного управління ДПС у Волинській області.

Якщо на початок року на обліку в територіальних органах ДПС області перебувало 22 115 юридичних осіб, то нині їх кількість - 22 797.

Лідер за кількістю новостворених юридичних осіб – обласний центр Волині. З початку року в Луцьку зареєструвалися платниками податків 464 нові юридичні особи. Ще 94 юридичні особи розпочали діяльність у Луцькому районі.

«Очевидно, що реєстрація нових фірм та установ – позитивний сигнал, що свідчить про сприятливі економічні тенденції. Для прикордонної Волині, що межує з ЄС, рішення створити нове підприємство чи фірму означає перспективи напрацювати гарні міжнародні ділові контакти для успішного бізнесу. Враховуючи пропозицію сучасних електронних сервісів від ДПС, кожне підприємство чи фірма має можливість звітуватися та спілкуватися з податковою службою, не відвідуючи податкового інспектора», - наголошує в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Кондратюк.

Як запевнив посадовець, окрім електронного формату спілкування, фахівці Центрів обслуговування платників теж завжди допоможуть новоствореним платникам податків в питанні вибору системи оподаткування та подання звітності.

З повним переліком адміністративних послуг ДПС для представників бізнесу та громадян можна ознайомитися на субсайті територіальних органів ДПС у Волинській області в розділі «Адміністративні послуги».

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Теги: фірми, Волинь, податкова
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