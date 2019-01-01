23 жовтня – яке сьогодні свято і чому цей день треба присвятити благодійності





Іменини сьогодні святкують: Євлампій, Євлампія, Іннокентій, Амвросій, Андрій, - пише



Народні прикмети на 23 жовтня



– Останні дні купчастих хмар.



– Можливий ранній льодостав на великих річках.



Що можна робити 23 жовтня



1. Присвятіть цей день благодійності та добрим вчинкам.



Що не можна робити 23 жовтня



1. У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом або ж не сідайте сьогодні за автомобіль.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 жовтня в народному календарі відзначають непохитних брата і сестри Євлампія і Євлампії. У цей день треба особливо шанувати світло вдома.Іменини сьогодні святкують: Євлампій, Євлампія, Іннокентій, Амвросій, Андрій, - пише 24 канал. – Останні дні купчастих хмар.– Можливий ранній льодостав на великих річках.1. Присвятіть цей день благодійності та добрим вчинкам.1. У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом або ж не сідайте сьогодні за автомобіль.

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