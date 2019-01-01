23 жовтня – яке сьогодні свято і чому цей день треба присвятити благодійності
Сьогодні, 09:25
23 жовтня в народному календарі відзначають непохитних брата і сестри Євлампія і Євлампії. У цей день треба особливо шанувати світло вдома.
Іменини сьогодні святкують: Євлампій, Євлампія, Іннокентій, Амвросій, Андрій, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 23 жовтня
– Останні дні купчастих хмар.
– Можливий ранній льодостав на великих річках.
Що можна робити 23 жовтня
1. Присвятіть цей день благодійності та добрим вчинкам.
Що не можна робити 23 жовтня
1. У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом або ж не сідайте сьогодні за автомобіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іменини сьогодні святкують: Євлампій, Євлампія, Іннокентій, Амвросій, Андрій, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 23 жовтня
– Останні дні купчастих хмар.
– Можливий ранній льодостав на великих річках.
Що можна робити 23 жовтня
1. Присвятіть цей день благодійності та добрим вчинкам.
Що не можна робити 23 жовтня
1. У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом або ж не сідайте сьогодні за автомобіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
З початку року на Волині створили понад 900 фірм
Сьогодні, 09:30
23 жовтня – яке сьогодні свято і чому цей день треба присвятити благодійності
Сьогодні, 09:25
Опізнали чоловіка, якого на смерть збила вантажівка під Луцьком
Сьогодні, 09:14
«Найкращий бізнес робиться в час змін і революцій», – про що говорив гендиректор Lenovo у Луцьку. ЦИТАТНИК
Сьогодні, 09:00