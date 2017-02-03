На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – смертельна аварія за участі двох вантажівок. ФОТО
Сьогодні, 09:35
На трасі "Київ-Ковель-Ягодин" неподалік села Масевичі Рокитнівського району зіткнулися вантажні автомобілі DAF та VOLVO.
Інцидент стався 22 жовтня о 22:00, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.
Внаслідок ДТП вантажний автомобіль DAF з'їхав в кювет, водій 1969 року народження загинув на місці пригоди.
Для надання допомоги по змиванню розлитих паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини дороги з метою не допущення загорання на місце події направили вогнеборців
Усі обставини аварії встановлюють працівники поліції.
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Інцидент стався 22 жовтня о 22:00, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.
Внаслідок ДТП вантажний автомобіль DAF з'їхав в кювет, водій 1969 року народження загинув на місці пригоди.
Для надання допомоги по змиванню розлитих паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини дороги з метою не допущення загорання на місце події направили вогнеборців
Усі обставини аварії встановлюють працівники поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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