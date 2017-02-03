вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – смертельна аварія за участі двох вантажівок. ФОТО

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – смертельна аварія за участі двох вантажівок. ФОТО
На трасі "Київ-Ковель-Ягодин" неподалік села Масевичі Рокитнівського району зіткнулися вантажні автомобілі DAF та VOLVO.

Інцидент стався 22 жовтня о 22:00, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.

Внаслідок ДТП вантажний автомобіль DAF з'їхав в кювет, водій 1969 року народження загинув на місці пригоди.

Для надання допомоги по змиванню розлитих паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини дороги з метою не допущення загорання на місце події направили вогнеборців

Усі обставини аварії встановлюють працівники поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, вантажівки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 23 жовтня
Сьогодні, 10:06
У луцькому ЦНАПі почали видавати електронні квитки для пільговиків
Сьогодні, 09:56
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – смертельна аварія за участі двох вантажівок. ФОТО
Сьогодні, 09:35
З початку року на Волині створили понад 900 фірм
Сьогодні, 09:30
23 жовтня – яке сьогодні свято і чому цей день треба присвятити благодійності
Сьогодні, 09:25
Схожі новини
На трасі Доманово-Ковель лоб в лоб зіткнулися вантажівки, один постраждалий На трасі Доманово-Ковель лоб в лоб зіткнулися вантажівки, один постраждалий
23 червень, 14:16
Масштабна аварія на Рівненщині: зіткнулись 7 автівок Масштабна аварія на Рівненщині: зіткнулись 7 автівок
03 лютий, 2017, 16:29
Опізнали чоловіка, якого на смерть збила вантажівка під Луцьком Опізнали чоловіка, якого на смерть збила вантажівка під Луцьком
Сьогодні, 09:14
Водій не впорався з керуванням: на Волині перекинувся легковик. ФОТО Водій не впорався з керуванням: на Волині перекинувся легковик. ФОТО
22 жовтень, 21:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інтернет-«лохотрон»: юнака з Волині ошукали на понад 2 тисячі при купівлі навушників
Сьогодні, 10:11
 0
Шукають компромісне рішення: у Луцьку думають над долею книгарні «Освіта»
Сьогодні, 10:08
 0
Курс валют у Луцьку на 23 жовтня
Сьогодні, 10:06
 0
У луцькому ЦНАПі почали видавати електронні квитки для пільговиків
Сьогодні, 09:56
 0
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – смертельна аварія за участі двох вантажівок. ФОТО
Сьогодні, 09:35
 0
Медіа
відео
1/8
﻿