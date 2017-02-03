На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – смертельна аварія за участі двох вантажівок. ФОТО





Інцидент стався 22 жовтня о 22:00, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.



Внаслідок ДТП вантажний автомобіль DAF з'їхав в кювет, водій 1969 року народження загинув на місці пригоди.



Для надання допомоги по змиванню розлитих паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини дороги з метою не допущення загорання на місце події направили вогнеборців



Усі обставини аварії встановлюють працівники поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі "Київ-Ковель-Ягодин" неподалік села Масевичі Рокитнівського району зіткнулися вантажні автомобілі DAF та VOLVO.Інцидент стався 22 жовтня о 22:00, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.Внаслідок ДТП вантажний автомобіль DAF з'їхав в кювет, водій 1969 року народження загинув на місці пригоди.Для надання допомоги по змиванню розлитих паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини дороги з метою не допущення загорання на місце події направили вогнеборцівУсі обставини аварії встановлюють працівники поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію