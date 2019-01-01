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У луцькому ЦНАПі почали видавати електронні квитки для пільговиків

У луцькому ЦНАПі почали видавати електронні квитки для пільговиків
Із сьогоднішнього дня, 23 жовтня, розпочали виготовлення електронних квитків для пільгових категорій населення у Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку.

Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.

Для пільгових категорій громадян електронні квитки видаються безкоштовно та є персоніфікованими.

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Аби отримати електронний квиток, необхідно мати з собою такі документи:

- паспорт громадянина України;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);

- посвідчення, що надає право на пільговий проїзд у громадському транспорті.

Графік роботи департаменту “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”:

Понеділок: 08:00-16:00;

Вівторок: 09:00-20:00;

Cереда: 08:00-16:00;

Четвер: 09:00–18:00;

П’ятниця: 08:00–15:00;

Субота: 08:00–15:00

Адреса: 43025, м.Луцьк, вул.Лесі Українки, 35.

Також отримати електронний квиток представники пільгової категорії населення можуть й у картковому центрі компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” за адресою вул. Лесі Українки, 16а. Вони працюють щоденно з 8 до 22 години.

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Теги: ЦНАП, електронний квиток, пільговики, Луцьк
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