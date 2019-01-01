У луцькому ЦНАПі почали видавати електронні квитки для пільговиків

Із сьогоднішнього дня, 23 жовтня, розпочали виготовлення електронних квитків для пільгових категорій населення у Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку.Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.Для пільгових категорій громадян електронні квитки видаються безкоштовно та є персоніфікованими.Аби отримати електронний квиток, необхідно мати з собою такі документи:- паспорт громадянина України;- реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);- посвідчення, що надає право на пільговий проїзд у громадському транспорті.Графік роботи департаменту “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”:Понеділок: 08:00-16:00;Вівторок: 09:00-20:00;Cереда: 08:00-16:00;Четвер: 09:00–18:00;П’ятниця: 08:00–15:00;Субота: 08:00–15:00Адреса: 43025, м.Луцьк, вул.Лесі Українки, 35.Також отримати електронний квиток представники пільгової категорії населення можуть й у картковому центрі компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” за адресою вул. Лесі Українки, 16а. Вони працюють щоденно з 8 до 22 години.