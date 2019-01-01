У луцькому ЦНАПі почали видавати електронні квитки для пільговиків
Сьогодні, 09:56
Із сьогоднішнього дня, 23 жовтня, розпочали виготовлення електронних квитків для пільгових категорій населення у Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку.
Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.
Для пільгових категорій громадян електронні квитки видаються безкоштовно та є персоніфікованими.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як пільговикам не з Луцька безкоштовно їздити в міському транспорті з впровадженням «Сitycard»
Аби отримати електронний квиток, необхідно мати з собою такі документи:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
- посвідчення, що надає право на пільговий проїзд у громадському транспорті.
Графік роботи департаменту “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”:
Понеділок: 08:00-16:00;
Вівторок: 09:00-20:00;
Cереда: 08:00-16:00;
Четвер: 09:00–18:00;
П’ятниця: 08:00–15:00;
Субота: 08:00–15:00
Адреса: 43025, м.Луцьк, вул.Лесі Українки, 35.
Також отримати електронний квиток представники пільгової категорії населення можуть й у картковому центрі компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” за адресою вул. Лесі Українки, 16а. Вони працюють щоденно з 8 до 22 години.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.
Для пільгових категорій громадян електронні квитки видаються безкоштовно та є персоніфікованими.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як пільговикам не з Луцька безкоштовно їздити в міському транспорті з впровадженням «Сitycard»
Аби отримати електронний квиток, необхідно мати з собою такі документи:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
- посвідчення, що надає право на пільговий проїзд у громадському транспорті.
Графік роботи департаменту “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”:
Понеділок: 08:00-16:00;
Вівторок: 09:00-20:00;
Cереда: 08:00-16:00;
Четвер: 09:00–18:00;
П’ятниця: 08:00–15:00;
Субота: 08:00–15:00
Адреса: 43025, м.Луцьк, вул.Лесі Українки, 35.
Також отримати електронний квиток представники пільгової категорії населення можуть й у картковому центрі компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” за адресою вул. Лесі Українки, 16а. Вони працюють щоденно з 8 до 22 години.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 23 жовтня
Сьогодні, 10:06
У луцькому ЦНАПі почали видавати електронні квитки для пільговиків
Сьогодні, 09:56
З початку року на Волині створили понад 900 фірм
Сьогодні, 09:30