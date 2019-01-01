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«Луцькводоканал» хоче продати машини-розвалюхи на аукціоні

«Луцькводоканал» хоче продати машини-розвалюхи на аукціоні
КП «Луцькводоканал» планує продати чотири автомобілі, що знаходяться у неробочому стані.

Про це йшлося у середу, 23 жовтня, під час комісії Луцькради з питань комунального майна та приватизації.

Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко розповіла, що водоканал пропонує списати чотири автомобілі, що знаходяться у неробочому стані. Їх пропонують продати через ProZorro і отримати більше коштів, аніж від здачі на металобрухт Загалом за автівки проситимуть 76-го ГАЗ понад 13 тисяч гривень, 73-го – 18 500 гривень, 90-го року – 17870 гривень, ЗіЛ 92-го 16230 гривень.

Директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк розповів, що протягом року списали 6 транспортних засобів, адже автопарк повністю зношений.

«Ціна на металобрухт дуже впала і ми би отримали близько 8 тисяч за всі машини. Якщо ми продамо автівки, то продамо з документами. У таких машинах зацікавлені, наприклад, в Івано-Франківській області», - зауважив він.

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Теги: Луцькводоканал, машини-розвалюхи
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