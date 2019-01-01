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Водоканал у Луцьку позбувається охоронців

Водоканал у Луцьку позбувається охоронців
У КП «Луцькводоканал» впроваджують нові технології і скорочують штат.

Про це йшлося у середу, 23 жовтня, під час комісії Луцькради з питань комунального майна та приватизації.

Директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк розповів, що на підприємстві розпочали впроваджувати систему охорони, безпеки та контролю доступу за рахунок скорочення персоналу.

«Ми поетапно вивільняємо охоронців, встановлюємо сучасні системи відеонагляду. До кінця року ми повністю забезпечимо контроль усіх об’єктів, які мають певні ризики до проникнення», - повідомив він.

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Теги: Луцькводоканал, охоронці
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