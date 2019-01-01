У Рівному чоловік побив дружину та немовля і втік





Як повідомляє сімейна радниця Ліана Диновська на своїй сторінці у Facebook, жінка написала заяву до поліції, - пише



Вчора, 22 жовтня, побиту жінку обстежили лікарі та діагностували у неї струс мозку та проблеми з лицьовим нервом. Насильник не вперше побив свою дружину в обличчя та голову. Він бив її й тоді, коли жінка була вагітною. За що отримав адміністративне покарання – штраф. Лікарі запропонували потерпілій стаціонарне лікування, проте може не може собі цього дозволити, бо немає на кого залишити дітей.



Крім того, чоловік забрав у неї всі кошти по догляду за дитиною. Також пишут, що для того, аби діти могли жити комфортно, їм потрібен маленький холодильник (можна не новий), ходунці та манеж для дитини, іграшки розвиваючі, підгузки на 6 місяців, дитяче харчування та каші, ліжко, бо мама з дитиною сплять на підлозі, на ковдрах, продукти харчування, які не псуються без холодильника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному 23-річний чоловік побив свою 25-річну дружину та 6-місячну дитину в присутності ще однієї дитини та втік.Як повідомляє сімейна радниця Ліана Диновська на своїй сторінці у Facebook, жінка написала заяву до поліції, - пише Рівне вечірнє Вчора, 22 жовтня, побиту жінку обстежили лікарі та діагностували у неї струс мозку та проблеми з лицьовим нервом. Насильник не вперше побив свою дружину в обличчя та голову. Він бив її й тоді, коли жінка була вагітною. За що отримав адміністративне покарання – штраф. Лікарі запропонували потерпілій стаціонарне лікування, проте може не може собі цього дозволити, бо немає на кого залишити дітей.Крім того, чоловік забрав у неї всі кошти по догляду за дитиною. Також пишут, що для того, аби діти могли жити комфортно, їм потрібен маленький холодильник (можна не новий), ходунці та манеж для дитини, іграшки розвиваючі, підгузки на 6 місяців, дитяче харчування та каші, ліжко, бо мама з дитиною сплять на підлозі, на ковдрах, продукти харчування, які не псуються без холодильника.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію