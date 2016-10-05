На кордоні з Польщею затримали чоловіка, якого розшукували волинські правоохоронці за скоєння смертельної аварії





Про це інформує "Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон" на сторінці у facebook.



Так, 22 жовтня, під час перевірки пасажирів рейсового автобуса «Познань-Київ» відбулось спрацювання бази даних щодо одного із подорожніх. Прикордонники з’ясували, що 35-річного чоловіка розшукують правоохоронці Волинської області. Чоловікові загрожує позбавлення волі через спричинене ДТП зі смертельними чи тяжкими наслідками.



Розшукуваного винуватця ДТП передали співробітникам Національної поліції.

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