18-річного хлопця, який помер у Ковелі у вересні, вбили
Сьогодні, 11:22
У Ковелі правоохоронці повідомили про підозру місцевому жителю, котрий до смерті побив 18-річного хлопця.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіція у Волинській області.
Нагадаємо, у вересні до Ковельського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що за місцем проживання помер 18-річний місцевий житель.
У результаті проведення судово-медичної експертизи з’ясувалося, що хлопець помер внаслідок отримання тілесних ушкоджень.
Під час проведення досудового розслідування поліцейські встановили, що напередодні, під час відпочинку у місцевому парку потерпілого побив знайомий. Ним виявився 22-річний житель Ковеля.
Наразі, слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіція у Волинській області.
Нагадаємо, у вересні до Ковельського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що за місцем проживання помер 18-річний місцевий житель.
У результаті проведення судово-медичної експертизи з’ясувалося, що хлопець помер внаслідок отримання тілесних ушкоджень.
Під час проведення досудового розслідування поліцейські встановили, що напередодні, під час відпочинку у місцевому парку потерпілого побив знайомий. Ним виявився 22-річний житель Ковеля.
Наразі, слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Гіпермаркет «Там Там» влаштовує дегустацію вин*
Сьогодні, 11:42
У Луцьку може подорожчати вода
Сьогодні, 11:24
18-річного хлопця, який помер у Ковелі у вересні, вбили
Сьогодні, 11:22
На кордоні з Польщею затримали чоловіка, якого розшукували волинські правоохоронці за скоєння смертельної аварії
Сьогодні, 11:15
У селі на Волині в аварії постраждав 14-річний мотоцикліст
Сьогодні, 11:12