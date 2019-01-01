18-річного хлопця, який помер у Ковелі у вересні, вбили





Про це повідомляє пресслужба



Нагадаємо, у вересні до Ковельського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що за місцем



У результаті проведення судово-медичної експертизи з’ясувалося, що хлопець помер внаслідок отримання тілесних ушкоджень.



Під час проведення досудового розслідування поліцейські встановили, що напередодні, під час відпочинку у місцевому парку потерпілого побив знайомий. Ним виявився 22-річний житель Ковеля.



Наразі, слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження.



Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі правоохоронці повідомили про підозру місцевому жителю, котрий до смерті побив 18-річного хлопця.Про це повідомляє пресслужба Нацполіція у Волинській області. Нагадаємо, у вересні до Ковельського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що за місцем проживання помер 18-річний місцевий житель. У результаті проведення судово-медичної експертизи з’ясувалося, що хлопець помер внаслідок отримання тілесних ушкоджень.Під час проведення досудового розслідування поліцейські встановили, що напередодні, під час відпочинку у місцевому парку потерпілого побив знайомий. Ним виявився 22-річний житель Ковеля.Наразі, слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження.Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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