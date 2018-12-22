Гіпермаркет «Там Там» влаштовує дегустацію вин*
Сьогодні, 11:42
Луцький гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» запрошує на дегустацію вин.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
У гіпермаркеті працює затишний Wine Corner, де можна продегустувати вишукані вина. Разом з вином можна посмакувати трьома різними гастросетами на ваш вибір. У гастросет входять декілька видів сиру, копченостей або фруктів.
Гостям, які вагаються, яке саме вино дегустувати, допоможуть визначитись та оцінити смак сомельє гіпермаркету.
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
У гіпермаркеті працює затишний Wine Corner, де можна продегустувати вишукані вина. Разом з вином можна посмакувати трьома різними гастросетами на ваш вибір. У гастросет входять декілька видів сиру, копченостей або фруктів.
Гостям, які вагаються, яке саме вино дегустувати, допоможуть визначитись та оцінити смак сомельє гіпермаркету.
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