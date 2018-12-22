Гіпермаркет «Там Там» влаштовує дегустацію вин*





Про це повідомляє пресслужба закладу.



У гіпермаркеті працює затишний Wine Corner, де можна продегустувати вишукані вина. Разом з вином можна посмакувати трьома різними гастросетами на ваш вибір. У гастросет входять декілька видів сиру, копченостей або фруктів.



Гостям, які вагаються, яке саме вино дегустувати, допоможуть визначитись та оцінити смак сомельє гіпермаркету.



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