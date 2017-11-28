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Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО

Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Ранок. На годиннику – 8:17, місто вже давно прокинулося і на центральних вулицях Луцька – метушня і юрби людей, які, йдучи з кавою у руках, поспішають на роботу. У парку ж – тиша, спокій і… густий туман. Тут його розігнати ще не встигли.

Тож Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало підбірку кадрів із центрального парку міста, що тільки-но прокидається в обіймах осіннього світанкового туману.

Алеї поки порожні, часом лише зустрічаються спортсмени-бігуни або ті, хто просто вирішив насолодитися спокоєм природи та містичним туманним серпанком, вдихаючи свіже повітря ранкового міста.

У ранковому затуманеному парку - сіро та сиро, але по-своєму, по-осінньому чудово.

Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО


Фото – Валерії Колісник.

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Теги: Ранок, Луцьк, туман, центральний парк, місто, фото
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