Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 12:05
Ранок. На годиннику – 8:17, місто вже давно прокинулося і на центральних вулицях Луцька – метушня і юрби людей, які, йдучи з кавою у руках, поспішають на роботу. У парку ж – тиша, спокій і… густий туман. Тут його розігнати ще не встигли.
Тож Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало підбірку кадрів із центрального парку міста, що тільки-но прокидається в обіймах осіннього світанкового туману.
Алеї поки порожні, часом лише зустрічаються спортсмени-бігуни або ті, хто просто вирішив насолодитися спокоєм природи та містичним туманним серпанком, вдихаючи свіже повітря ранкового міста.
У ранковому затуманеному парку - сіро та сиро, але по-своєму, по-осінньому чудово.
Фото – Валерії Колісник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тож Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало підбірку кадрів із центрального парку міста, що тільки-но прокидається в обіймах осіннього світанкового туману.
Алеї поки порожні, часом лише зустрічаються спортсмени-бігуни або ті, хто просто вирішив насолодитися спокоєм природи та містичним туманним серпанком, вдихаючи свіже повітря ранкового міста.
У ранковому затуманеному парку - сіро та сиро, але по-своєму, по-осінньому чудово.
Фото – Валерії Колісник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинські лісівники-атовці отримали нагороди
Сьогодні, 12:10
Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 12:05
На Волині через туман на дорозі сталась аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:57
Гіпермаркет «Там Там» влаштовує дегустацію вин*
Сьогодні, 11:42