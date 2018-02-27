«Чорнобильців» пропонують звільнити від сплати податків при розмитненні авто

"Чорнобильців" пропонують звільнити від сплати податків при розмитненні автотранспорту. В Раді вже зареєстровали відповідний законопроект.У реєстрі нових законопроектів парламенту з’явився документ з номером 2278, у назві якого йдеться про “соціальний захист учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи”. Текст проекту мав би доповнити Митний кодекс у частині, що стосується правил оподаткування імпорту автотранспорту, - пише видання auto.24tv.ua.Автори документа пропонують звільнити від сплати усіх митних платежів (мита, акцизу, ПДВ) при ввезенні певних типів транспортних засобів на територію України осіб, які віднесені до І та ІІ категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Податки за розмитнення не стягуватимуться з таких груп пільговиків у разі ввезення автомобілів легкових, вантажівок, автобусів та мотоциклів. Незалежно від їх виду, типу, віку, стану (новий чи вживаний) та інших особливостей.Імпорт з нульовим розмитненням пропонують дозволити здійснювати раз на 10 років, по одному ТЗ із кожної згаданої категорії (за кодами УКТ ЗЕД – 8702, 8703, 8704, 8711) на персону. Інших додаткових умов, як то обмеження на продаж чи умов експлуатації розмитнених за такою схемою транспортних засобів, у документі не зазначено.Тобто, на практиці, якщо цей проект стане законом, згадані категорії пільговиків зможуть завезти раз на 10 років, наприклад, одне легкове авто для себе, один мотоцикл, який можна продати сусіду, один туристичний автобус на замовлення котрогось із перевізників, і ще один кар’єрний самоскид – раптом теж комусь знадобиться зі знижкою, адже спецтехніку розмитнювати напряму — справа не з дешевих.Зрозуміло, що на цьому моменті у багатьох може виникнути запитання: а як же інші громадяни, які теж мають право на пільги, однак їх у переліку описаного проекту немає. Та й щодо автобусів і вантажівок теж можуть виникати запитання. Далі своє слово мають сказати у профільних комітетах Верховної Ради, куди документ передали на розгляд, після чого, можливо, він колись буде винесений на голосування. Ну, або ж повернений на доопрацювання спірних моментів.