На Волині через туман на дорозі сталась аварія. ФОТО

На трасі у селищі Голоби через недостатню видимість сталась аварія.Про це інформує патрульна поліція Волинської області."Видимість на трасі М-19 – не більше 80 метрів", - йдеться у повідомлені.Зазначається, що водій Skoda Rapid так поспішав, що при обгоні зіткнувся з вантажівкою. Тепер – обоє водіїв витрачають час на оформлення матеріалів дорожньо-транспортної пригоди.На винуватця патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП. Обійшлось без потерпілих.