На Волині через туман на дорозі сталась аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:57
На трасі у селищі Голоби через недостатню видимість сталась аварія.
Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
"Видимість на трасі М-19 – не більше 80 метрів", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що водій Skoda Rapid так поспішав, що при обгоні зіткнувся з вантажівкою. Тепер – обоє водіїв витрачають час на оформлення матеріалів дорожньо-транспортної пригоди.
На винуватця патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП. Обійшлось без потерпілих.
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Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
"Видимість на трасі М-19 – не більше 80 метрів", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що водій Skoda Rapid так поспішав, що при обгоні зіткнувся з вантажівкою. Тепер – обоє водіїв витрачають час на оформлення матеріалів дорожньо-транспортної пригоди.
На винуватця патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП. Обійшлось без потерпілих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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