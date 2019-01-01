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На Волині через туман на дорозі сталась аварія. ФОТО

На Волині через туман на дорозі сталась аварія. ФОТО
На трасі у селищі Голоби через недостатню видимість сталась аварія.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

"Видимість на трасі М-19 – не більше 80 метрів", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що водій Skoda Rapid так поспішав, що при обгоні зіткнувся з вантажівкою. Тепер – обоє водіїв витрачають час на оформлення матеріалів дорожньо-транспортної пригоди.

На винуватця патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП. Обійшлось без потерпілих.

На Волині через туман на дорозі сталась аварія. ФОТО
На Волині через туман на дорозі сталась аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Волинь
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