Волинські лісівники-атовці отримали нагороди





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Серед відзначених – майстер лісу ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» Валерій Петрук, майстер лісу та єгер мисливської дільниці ДП «Горохівське ЛМГ» Микола Маціюк та Юрій Мельничук, майстер лісу ДП «Камінь-Каширське ЛГ» Валентин Мальчук, тракторист ДП «Колківське ЛГ» Володимир Зінчук, в. о. лісничого ДП «Любешівське ЛМГ» Віктор Рокун, верстатник ДП «Ратнівське ЛМГ» Іван Галенда, тракторист ДП «Турійське ЛГ» Віталій Євсюк, начальник відділу ОЗЛ ДП «Цуманське ЛГ» Микола Фень, тракторист та майстер лісу ДП «СЛАП «Любешівагроліс» Володимир Гриневич і Володимир Кузьмич.



Серед тих, кому командувач військ оперативного командування «Захід» Олександр Павлюк висловив подяку, були також вальник лісу ДП «Городоцьке ЛГ» Микола Горайчук, юрисконсульт ДП «Горохівське ЛМГ» Василь Степанюк, кранівник нижнього складу ДП «Камінь-Каширське ЛГ» Сергій Губчик, верстатник ДП «Колківське ЛГ» Василь Оксенюк, лісничий ДП «Старовижівського ЛГ» Михайло Бондар, майстер лісу ДП «Турійське ЛГ» Юрій Зилінський, водій Юрій Корнійчук.



Вітали лісівників-атовців тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу цивільно-військового співробітництва управління оперативного командування «Захід» підполковник Андрій Грисюк, представник Волинської обласної державної адміністрації Юрій Загоруйко та перший заступник начальника Волинського ОУЛМГ Руслан Войцеховський.



– Хочу привітати усіх захисників України з Днем українського козацтва, Днем захисника Вітчизни, з Покровою, з річницею утворення УПА. Мені приємно, що тут немає тих, кому зараз по 18-20 років. Бо історія так говорить: «Крути – діти, революція на граніті – діти, Майдан – діти». Зараз тут свідоме покоління, яке показало приклад відданості перед своєю державою. Як лісівники, люди, що також носять погони. Сьогодні на Волині ми не даремно, адже у бойових діях на Сході України брало участь 19 вчителів захисту Вітчизни. Це найбільший показник серед областей, що входять до зони дії командування. Загалом понад 60 лісівників. Заслуговує подяки й Володимир-Волинський маскувальний батальйон «Сітка», де працювали люди пенсійного віку. Мені дуже приємно, що наші заходи ми починаємо з лісівників. Дякуємо, хлопці, що приїхали. У ваших руках – стратегічний ресурс нашої держави і від вашого прикладу дуже багато залежить. Ваших шістдесят хлопців, працівників лісової галузі, які брали участь в АТО, – це надзвичайно великий результат. Ви першими показали приклад для всієї області. Те, що ви робите, як люди, як громадяни, волонтери, і продовжуєте робити, також заслуговує поваги. За ці 5 років ви змінилися, але так само ретельно продовжуєте виконувати покладені на вас завдання, а нині – ще й громадські навантаження. Тому за спільною ініціативою в. о. голови облдержадміністрації та командувача військ ми проводимо ці заходи. Хочемо вклонитися вашим сім’ям, тому що вони брали участь у бойових діях так само, як і ви. Ще раз подякувати їм за державницьку позицію і сказати: «Повірте, ви – приклад для інших сімей, усіх українців. Волинь, завдяки вам і вашим сім’ям, є прикладом для Луганської, Харківської, Сумської областей", - подякував ідполковник Андрій Грисюк.



Від імені Олександра Киричука лісівників привітав Юрій Загоруйко – головний спеціаліст управління з питань оборонної роботи та взаємозв’язків з правоохоронними органами облдержадміністрації.



"Усі ви пройшли непростий шлях. Знаєте, як народна мудрість каже: «Друзям – пироги, ворогам – кулаки!». Нікуди не дітися, такий наш світ. Ми бачимо недругів, які намагаються роздеребанити державу, розколоти її, забрати наші землі. І дуже важливо, щоб ми могли оперативно переходити з мирного на військовий стан. Ви без вагань із мирного часу переходите на військовий, прибуваєте за викликом військового комісаріату, що додає можливість захистити нашу Батьківщину", – зазначив Юрій Олексійович.



Тому обласна облдержадміністрація приєднується до пропозиції командувача військ оперативного командування «Захід» про нагородження лісівників-учасників АТО (ООС).



Андрій Грисюк зачитав наказ командувача військ оперативного командування «Захід» Олександра Павлюка про відзначення ветеранів АТО (ООС), а Юрій Загоруйко вручив нагороди захисникам-лісівникам.



Слово вдячності від імені начальника Волинського ОУЛМГ Олександра Кватирка висловив лісівникам і перший заступник начальника, головний лісничий ВОУЛМГ Руслан Войцеховський.



Ми поспілкувалися з багатьма захисниками Вітчизни. Усі вони – скромні і водночас героїчні особистості. Без жодних сумнівів говорять, що за потреби знову пішли б захищати Україну. А поки, сумлінно виконуючи свою роботу, розбудовують рідну країну і щиро вірять, що мир та перемога настануть зовсім скоро.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинським лісівникам, що зі зброєю в руках захищали кордони України, вручили нагороди.Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ. Серед відзначених – майстер лісу ДП «Володимир-Волинське ЛМГ», майстер лісу та єгер мисливської дільниці ДП «Горохівське ЛМГ»та, майстер лісу ДП «Камінь-Каширське ЛГ», тракторист ДП «Колківське ЛГ», в. о. лісничого ДП «Любешівське ЛМГ», верстатник ДП «Ратнівське ЛМГ», тракторист ДП «Турійське ЛГ», начальник відділу ОЗЛ ДП «Цуманське ЛГ», тракторист та майстер лісу ДП «СЛАП «Любешівагроліс»Серед тих, кому командувач військ оперативного командування «Захід»висловив подяку, були також вальник лісу ДП «Городоцьке ЛГ», юрисконсульт ДП «Горохівське ЛМГ», кранівник нижнього складу ДП «Камінь-Каширське ЛГ», верстатник ДП «Колківське ЛГ», лісничий ДП «Старовижівського ЛГ», майстер лісу ДП «Турійське ЛГ», водійВітали лісівників-атовців тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу цивільно-військового співробітництва управління оперативного командування «Захід» підполковник, представник Волинської обласної державної адміністраціїта перший заступник начальника Волинського ОУЛМГ– Хочу привітати усіх захисників України з Днем українського козацтва, Днем захисника Вітчизни, з Покровою, з річницею утворення УПА. Мені приємно, що тут немає тих, кому зараз по 18-20 років. Бо історія так говорить: «Крути – діти, революція на граніті – діти, Майдан – діти». Зараз тут свідоме покоління, яке показало приклад відданості перед своєю державою. Як лісівники, люди, що також носять погони. Сьогодні на Волині ми не даремно, адже у бойових діях на Сході України брало участь 19 вчителів захисту Вітчизни. Це найбільший показник серед областей, що входять до зони дії командування. Загалом понад 60 лісівників. Заслуговує подяки й Володимир-Волинський маскувальний батальйон «Сітка», де працювали люди пенсійного віку. Мені дуже приємно, що наші заходи ми починаємо з лісівників. Дякуємо, хлопці, що приїхали. У ваших руках – стратегічний ресурс нашої держави і від вашого прикладу дуже багато залежить. Ваших шістдесят хлопців, працівників лісової галузі, які брали участь в АТО, – це надзвичайно великий результат. Ви першими показали приклад для всієї області. Те, що ви робите, як люди, як громадяни, волонтери, і продовжуєте робити, також заслуговує поваги. За ці 5 років ви змінилися, але так само ретельно продовжуєте виконувати покладені на вас завдання, а нині – ще й громадські навантаження. Тому за спільною ініціативою в. о. голови облдержадміністрації та командувача військ ми проводимо ці заходи. Хочемо вклонитися вашим сім’ям, тому що вони брали участь у бойових діях так само, як і ви. Ще раз подякувати їм за державницьку позицію і сказати: «Повірте, ви – приклад для інших сімей, усіх українців. Волинь, завдяки вам і вашим сім’ям, є прикладом для Луганської, Харківської, Сумської областей", - подякував ідполковник Андрій Грисюк.Від іменілісівників привітав Юрій Загоруйко – головний спеціаліст управління з питань оборонної роботи та взаємозв’язків з правоохоронними органами облдержадміністрації."Усі ви пройшли непростий шлях. Знаєте, як народна мудрість каже: «Друзям – пироги, ворогам – кулаки!». Нікуди не дітися, такий наш світ. Ми бачимо недругів, які намагаються роздеребанити державу, розколоти її, забрати наші землі. І дуже важливо, щоб ми могли оперативно переходити з мирного на військовий стан. Ви без вагань із мирного часу переходите на військовий, прибуваєте за викликом військового комісаріату, що додає можливість захистити нашу Батьківщину", – зазначив Юрій Олексійович.Тому обласна облдержадміністрація приєднується до пропозиції командувача військ оперативного командування «Захід» про нагородження лісівників-учасників АТО (ООС).Андрій Грисюк зачитав наказ командувача військ оперативного командування «Захід»про відзначення ветеранів АТО (ООС), а Юрій Загоруйко вручив нагороди захисникам-лісівникам.Слово вдячності від імені начальника Волинського ОУЛМГвисловив лісівникам і перший заступник начальника, головний лісничий ВОУЛМГ Руслан Войцеховський.Ми поспілкувалися з багатьма захисниками Вітчизни. Усі вони – скромні і водночас героїчні особистості. Без жодних сумнівів говорять, що за потреби знову пішли б захищати Україну. А поки, сумлінно виконуючи свою роботу, розбудовують рідну країну і щиро вірять, що мир та перемога настануть зовсім скоро.

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