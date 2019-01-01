У черзі – більше сотні пільговиків: лучани скаржаться на неорганізовану видачу «Сitycard»





Так звані «Сitycard» чи «картки лучанина» почали видавати учора, 22 жовтня, однак один невеличкий офіс не може надати послуги усім за один день. Тож сьогодні, 23 жовтня, лучани похилого віку, особи з інвалідністю, військові та інші пільгові категорії громадян займали свою чергу ще з 7–8 ранку.



Нагадаємо, що вже з 11 листопада розплатитися у міському транспорті можна буде



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ.







Лучанка Валентина Д., яка також прийшла отримати свій електронний квиток, каже, що має інвалідність другої групи, а в черзі стоїть з 9 години ранку. «На дворі холодно, стояти я не можу, тож зайняла чергу і сіла. Про людей взагалі не думають, як то їм тут простояти в цій черзі. А рухається вона дуже повільно», – говорить пані Валентина Д. Щоправда, зізнається, що ініціатива з безготівковим проїздом не така вже й погана, але дуже неорганізована на місцевому рівні: «Один маленький офіс і ніхто не знає, що робити, добре, що хоч сказали, які документи із собою брати».



Поруч із нею сидить її подруга, пенсіонерка Людмила С., яка хитає головою і погоджується з Валентиною Д. Бабуся жартує: «Добре, що не взимку це почали. Зараз холодно вже, а тоді було б і взагалі погано».



Лучанин Дмитро К. стоїть у черзі з десятої години. Він теж не задоволений сервісом і організацією процесу видачі карток. «Якщо я ще можу трохи вистояти, то що робити тим людям, які не пересуваються самостійно чи мають хвороби, або геть стареньким. То тут на вулиці є де стати ще, а там в приміщенні затоптати можуть», – сміється чоловік.



«А мені це подобається», – втручається в розмову старенький дідусь: «Нічого не зрозуміло нікому, купа людей, зате скільки часу на свіжому повітрі», – говорить, що чекає своєї черги і одну за одною пропускає «сварливих жіночок» вже з 8 ранку.



Варто зазначити, що



До слова, для пільгових категорій громадян електронні квитки видають безкоштовно та вони є персоніфікованими.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із самого ранку під офісом компанії «Сіті кард систем», що на вулиці Лесі Українки, 16а, утворилася величезна черга – пільговики йдуть отримувати свої електронні квитки для оплати проїзду. Станом на майже 11 годину більше сотні лучан стояли перед дверима офісу, ще майже п’ятидесят – вже у невеличкому приміщенні.Так звані «Сitycard» чи «картки лучанина» почали видавати учора, 22 жовтня, однак один невеличкий офіс не може надати послуги усім за один день. Тож сьогодні, 23 жовтня, лучани похилого віку, особи з інвалідністю, військові та інші пільгові категорії громадян займали свою чергу ще з 7–8 ранку.Нагадаємо, що вже з 11 листопада розплатитися у міському транспорті можна буде лише за допомогою «Сitycard» Лучанка., яка також прийшла отримати свій електронний квиток, каже, що має інвалідність другої групи, а в черзі стоїть з 9 години ранку. «На дворі холодно, стояти я не можу, тож зайняла чергу і сіла. Про людей взагалі не думають, як то їм тут простояти в цій черзі. А рухається вона дуже повільно», – говорить пані Валентина Д. Щоправда, зізнається, що ініціатива з безготівковим проїздом не така вже й погана, але дуже неорганізована на місцевому рівні: «Один маленький офіс і ніхто не знає, що робити, добре, що хоч сказали, які документи із собою брати».Поруч із нею сидить її подруга, пенсіонерка., яка хитає головою і погоджується з Валентиною Д. Бабуся жартує: «Добре, що не взимку це почали. Зараз холодно вже, а тоді було б і взагалі погано».Лучанин. стоїть у черзі з десятої години. Він теж не задоволений сервісом і організацією процесу видачі карток. «Якщо я ще можу трохи вистояти, то що робити тим людям, які не пересуваються самостійно чи мають хвороби, або геть стареньким. То тут на вулиці є де стати ще, а там в приміщенні затоптати можуть», – сміється чоловік.«А мені це подобається», – втручається в розмову старенький дідусь: «Нічого не зрозуміло нікому, купа людей, зате скільки часу на свіжому повітрі», – говорить, що чекає своєї черги і одну за одною пропускає «сварливих жіночок» вже з 8 ранку.Варто зазначити, що 23 жовтня, розпочали виготовлення електронних квитків для пільгових категорій населення у Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку.До слова, для пільгових категорій громадян електронні квитки видають безкоштовно та вони є персоніфікованими.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію