У боулінг-клубі «StrikeCity» – спеціальна пропозиція для студентів*

У ТРЦ "ПортCity" діє спеціальна пропозиція для студентів в боулінг-клубі "StrikeCity".Всього за 89 гривень за годину можна провести незабутній час в компанії друзів за грою в боулінг.Повідомляють, пропозиція діє у будні дні з 11:00 до 18:00 та не сумується з іншими акційними пропозиціями.Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85"Чекаємо на Вас у боулінг-клубі "StrikeCity!"", - йдеться у повідомленні.