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У боулінг-клубі «StrikeCity» – спеціальна пропозиція для студентів*

У боулінг-клубі «StrikeCity» – спеціальна пропозиція для студентів*
У ТРЦ "ПортCity" діє спеціальна пропозиція для студентів в боулінг-клубі "StrikeCity".

Всього за 89 гривень за годину можна провести незабутній час в компанії друзів за грою в боулінг.

Повідомляють, пропозиція діє у будні дні з 11:00 до 18:00 та не сумується з іншими акційними пропозиціями.

Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85

"Чекаємо на Вас у боулінг-клубі "StrikeCity!"", - йдеться у повідомленні.





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Теги: спеціальна пропозиція, ТРЦ
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