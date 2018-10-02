У боулінг-клубі «StrikeCity» – спеціальна пропозиція для студентів*
Сьогодні, 15:02
У ТРЦ "ПортCity" діє спеціальна пропозиція для студентів в боулінг-клубі "StrikeCity".
Всього за 89 гривень за годину можна провести незабутній час в компанії друзів за грою в боулінг.
⠀
Повідомляють, пропозиція діє у будні дні з 11:00 до 18:00 та не сумується з іншими акційними пропозиціями.
Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85
"Чекаємо на Вас у боулінг-клубі "StrikeCity!"", - йдеться у повідомленні.
⠀
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Всього за 89 гривень за годину можна провести незабутній час в компанії друзів за грою в боулінг.
⠀
Повідомляють, пропозиція діє у будні дні з 11:00 до 18:00 та не сумується з іншими акційними пропозиціями.
Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85
"Чекаємо на Вас у боулінг-клубі "StrikeCity!"", - йдеться у повідомленні.
⠀
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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