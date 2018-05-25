Розповіли, скільки волинян цьогоріч заразилися гельмінтами
Сьогодні, 18:35
На Волині цьогоріч на наявність гельмінтозів обстежили майже 110 тисяч людей.
З них – 1552 інвазовані особи, в тому числі 1167 дітей, - інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Гельмінтози – найпоширеніші паразитарні захворювання людини, що розвиваються внаслідок проникнення в організм людини гельмінтів (глистів). В Україні існує приблизно 30 таких видів.
Зазначають, що найбільш ураженою групою залишаються діти, які відвідують організовані колективи, їх частка від усіх уражених дітей – 75%.
Найбільш розповсюдженим на території області залишається ентеробіоз, в стуктурі усіх паразитарних захворювань він займає 57%, аскаридоз займає- 39%, трихуроз- 1,2%, токсокароз- 0,5%. Реєструють одиничні випадки дирофіляріозу та ехінококозу. Найвищий рівень паразитарної захворюваності в Рожищенському, Любешівському та Старовижівському районах.
Присутність в організмі дитини будь-яких гельмінтів може зумовлювати порушення фізичного й розумового розвитку, затримку росту і статевого дозрівання. Вони можуть спровокувати розвиток анемії, порушення пам’яті, погіршення загального самопочуття та ін.
Паразитологічною лабораторією ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» проводяться дослідження, в тому числі дослідження сироватки крові на наявність специфічних антитіл класу G до аскаридозу, токсокарозу, опісторхозу, ехінококозу та лямбліозу.
Профілактика гельмінтозів полягає у дотриманні загальновідомих правил:
- мийте руки перед їжею, після гри в пісочницях, після відвідування місць загального користування та спілкування з домашніми тваринами;
- овочі, фрукти, ягоди, зелень перед вживанням ретельно мийте під проточною водою, обдавайте гарячою водою (температура 60 — 70 °C);
- рибу та м’ясо піддавайте необхідній термічній обробці;
- знищуйте мух (вони можуть переносити яйця гельмінтів);
- для питних потреб вживайте якісну воду;
- не купатися в зарбуднених водоймах;
- профілактично обстежуйте дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
- проводьте дегельмінтизацію домашніх тварин.
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З них – 1552 інвазовані особи, в тому числі 1167 дітей, - інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Гельмінтози – найпоширеніші паразитарні захворювання людини, що розвиваються внаслідок проникнення в організм людини гельмінтів (глистів). В Україні існує приблизно 30 таких видів.
Зазначають, що найбільш ураженою групою залишаються діти, які відвідують організовані колективи, їх частка від усіх уражених дітей – 75%.
Найбільш розповсюдженим на території області залишається ентеробіоз, в стуктурі усіх паразитарних захворювань він займає 57%, аскаридоз займає- 39%, трихуроз- 1,2%, токсокароз- 0,5%. Реєструють одиничні випадки дирофіляріозу та ехінококозу. Найвищий рівень паразитарної захворюваності в Рожищенському, Любешівському та Старовижівському районах.
Присутність в організмі дитини будь-яких гельмінтів може зумовлювати порушення фізичного й розумового розвитку, затримку росту і статевого дозрівання. Вони можуть спровокувати розвиток анемії, порушення пам’яті, погіршення загального самопочуття та ін.
Паразитологічною лабораторією ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» проводяться дослідження, в тому числі дослідження сироватки крові на наявність специфічних антитіл класу G до аскаридозу, токсокарозу, опісторхозу, ехінококозу та лямбліозу.
Профілактика гельмінтозів полягає у дотриманні загальновідомих правил:
- мийте руки перед їжею, після гри в пісочницях, після відвідування місць загального користування та спілкування з домашніми тваринами;
- овочі, фрукти, ягоди, зелень перед вживанням ретельно мийте під проточною водою, обдавайте гарячою водою (температура 60 — 70 °C);
- рибу та м’ясо піддавайте необхідній термічній обробці;
- знищуйте мух (вони можуть переносити яйця гельмінтів);
- для питних потреб вживайте якісну воду;
- не купатися в зарбуднених водоймах;
- профілактично обстежуйте дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
- проводьте дегельмінтизацію домашніх тварин.
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