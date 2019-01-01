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У луцькому храмі відзначають престольне свято. ФОТО

У луцькому храмі відзначають престольне свято. ФОТО
22 жовтня напередодні дня пам'яті Всіх Святих землі Волинської, архієпископ Нафанаїл очолив святкове всенічне бдіння у кафедральному соборі Луцька.

Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії УПЦ (МП).

Йому співслужили священнослужителі Волинської та інших єпархій Української Православної Церкви.

«Величаємо вас, Всі Святі землі Волинської і шануємо святу пам’ять вашу, ви бо молите за нас Христа Бога нашого», – так єдиними устами і єдиним серцем під час полієлею на утрені за всенічним бдінням у храмі Всіх святих Землі Волинської Луцька напередодні його престольного свята проспівав величання всім святим історичної Волині хор священнослужителів єпархії.

За богослужінням молились велика кількість віруючих людей. Цілими чергами вони прикладались до святинь храму – ікони Волинських святих, а також до ковчежця із часточками мощей святих угодників Божих.

Нагадують, що завтра у день престольного свята кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської будуть звершені дві божественні літургії. О 6-й годині ранку буде звершена ранкова боженственна літургія, опісля якої буде відслужений водосвятний молебень.

О 9 годині ранку планується зустріч архієреїв, які прибудуть на святкування. А о 9:30 розпочнеться пізня божественна літургія.

У луцькому храмі відзначають престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначають престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначають престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначають престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначають престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначають престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначають престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначають престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначають престольне свято. ФОТО

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Теги: ПЦУ (МП), престольне свято, Луцьк
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