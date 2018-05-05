вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На волині знайшли 100-кілограмову авіабомбу

На волині знайшли 100-кілограмову авіабомбу
Поблизу села Дубове Ковельського району 22 жовтня волинські сапери вилучили та знищили 5 застарілих вибухонебезпечних предметів, знайдені місцевими жителями.

Про це інформує пресслужба ДСНС у Волинській області.

Сапери ідентифікували їх як 2 артилерійських снаряди калібром 76 та 102 мм, 1 мінометну міну калібру 82 мм, а також 1 фугасну авіаційну бомбу вагою 100 кілограмів.

Рятувальники вкотре наголошують на дотриманні безпеки. Тому відразу просять громадян повідомляти про небезпечну знахідку працівникам поліції чи службі порятунку, у сільській місцевості звертатися до голів сільських, об’єднаних територіальних громад.

На волині знайшли 100-кілограмову авіабомбу
На волині знайшли 100-кілограмову авіабомбу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинські рятувальники, авіабомба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волині знайшли 100-кілограмову авіабомбу
Сьогодні, 13:12
У луцькому храмі відзначають престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 13:03
У черзі – більше сотні пільговиків: лучани скаржаться на неорганізовану видачу «Сitycard»
Сьогодні, 12:49
«Чорнобильців» пропонують звільнити від сплати податків при розмитненні авто
Сьогодні, 12:40
Волинські лісівники-атовці отримали нагороди
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Волинянин під час будівельних робіт знайшов авіабомбу Волинянин під час будівельних робіт знайшов авіабомбу
06 вересень, 14:22
Волинські рятувальники зможуть придбати житло за державною програмою Волинські рятувальники зможуть придбати житло за державною програмою
30 липень, 17:17
Волиняни під час прогулянки у лісі знайшли 250-кілограмову авіабомбу Волиняни під час прогулянки у лісі знайшли 250-кілограмову авіабомбу
16 квітень, 12:30
Біля волинського села знайшли авіабомбу Біля волинського села знайшли авіабомбу
05 травень, 2018, 20:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На волині знайшли 100-кілограмову авіабомбу
Сьогодні, 13:12
 0
У луцькому храмі відзначають престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 13:03
 0
У черзі – більше сотні пільговиків: лучани скаржаться на неорганізовану видачу «Сitycard»
Сьогодні, 12:49
 0
«Чорнобильців» пропонують звільнити від сплати податків при розмитненні авто
Сьогодні, 12:40
 0
Волинські лісівники-атовці отримали нагороди
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿