На волині знайшли 100-кілограмову авіабомбу





Про це інформує пресслужба



Сапери ідентифікували їх як 2 артилерійських снаряди калібром 76 та 102 мм, 1 мінометну міну калібру 82 мм, а також 1 фугасну авіаційну бомбу вагою 100 кілограмів.



Рятувальники вкотре наголошують на дотриманні безпеки. Тому відразу просять громадян повідомляти про небезпечну знахідку працівникам поліції чи службі порятунку, у сільській місцевості звертатися до голів сільських, об’єднаних територіальних громад.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Дубове Ковельського району 22 жовтня волинські сапери вилучили та знищили 5 застарілих вибухонебезпечних предметів, знайдені місцевими жителями.Про це інформує пресслужба ДСНС у Волинській області. Сапери ідентифікували їх як 2 артилерійських снаряди калібром 76 та 102 мм, 1 мінометну міну калібру 82 мм, а також 1 фугасну авіаційну бомбу вагою 100 кілограмів.Рятувальники вкотре наголошують на дотриманні безпеки. Тому відразу просять громадян повідомляти про небезпечну знахідку працівникам поліції чи службі порятунку, у сільській місцевості звертатися до голів сільських, об’єднаних територіальних громад.

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