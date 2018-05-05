На волині знайшли 100-кілограмову авіабомбу
Сьогодні, 13:12
Поблизу села Дубове Ковельського району 22 жовтня волинські сапери вилучили та знищили 5 застарілих вибухонебезпечних предметів, знайдені місцевими жителями.
Про це інформує пресслужба ДСНС у Волинській області.
Сапери ідентифікували їх як 2 артилерійських снаряди калібром 76 та 102 мм, 1 мінометну міну калібру 82 мм, а також 1 фугасну авіаційну бомбу вагою 100 кілограмів.
Рятувальники вкотре наголошують на дотриманні безпеки. Тому відразу просять громадян повідомляти про небезпечну знахідку працівникам поліції чи службі порятунку, у сільській місцевості звертатися до голів сільських, об’єднаних територіальних громад.
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Про це інформує пресслужба ДСНС у Волинській області.
Сапери ідентифікували їх як 2 артилерійських снаряди калібром 76 та 102 мм, 1 мінометну міну калібру 82 мм, а також 1 фугасну авіаційну бомбу вагою 100 кілограмів.
Рятувальники вкотре наголошують на дотриманні безпеки. Тому відразу просять громадян повідомляти про небезпечну знахідку працівникам поліції чи службі порятунку, у сільській місцевості звертатися до голів сільських, об’єднаних територіальних громад.
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