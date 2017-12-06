Волинянин обікрав колишню дружину, винісши з квартири «ювелірку»





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 18 жовтня 2019 року, - пише



Так, 11 червня 2019 року, він, перебуваючи у квартирі ексдружини, викрав каблучку, вагою 4,5 грама, вартістю 2962 гривень, золоту сережку, вагою 0,7 грама, вартістю 462 гривені, золотий кулон вагою 1 грам, вартістю 660 гривень та ланцюг золотий, вагою 2,25 грама вартістю 1481 гривень.



Обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому та просив суворо не карати, завдану майнову шкоду колишній дружині відшкодував у повній мірі.



У підсумку суд затвердив угоду про примирення між "колишніми" та призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу в сумі 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині чоловік викрав ювелірні вироби колишньої дружини.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 18 жовтня 2019 року, - пише Конкурент Так, 11 червня 2019 року, він, перебуваючи у квартирі ексдружини, викрав каблучку, вагою 4,5 грама, вартістю 2962 гривень, золоту сережку, вагою 0,7 грама, вартістю 462 гривені, золотий кулон вагою 1 грам, вартістю 660 гривень та ланцюг золотий, вагою 2,25 грама вартістю 1481 гривень.Обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому та просив суворо не карати, завдану майнову шкоду колишній дружині відшкодував у повній мірі.У підсумку суд затвердив угоду про примирення між "колишніми" та призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу в сумі 850 гривень.

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