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Волинянин обікрав колишню дружину, винісши з квартири «ювелірку»

Волинянин обікрав колишню дружину, винісши з квартири «ювелірку»
На Волині чоловік викрав ювелірні вироби колишньої дружини.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 18 жовтня 2019 року, - пише Конкурент.

Так, 11 червня 2019 року, він, перебуваючи у квартирі ексдружини, викрав каблучку, вагою 4,5 грама, вартістю 2962 гривень, золоту сережку, вагою 0,7 грама, вартістю 462 гривені, золотий кулон вагою 1 грам, вартістю 660 гривень та ланцюг золотий, вагою 2,25 грама вартістю 1481 гривень.

Обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому та просив суворо не карати, завдану майнову шкоду колишній дружині відшкодував у повній мірі.

У підсумку суд затвердив угоду про примирення між "колишніми" та призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу в сумі 850 гривень.

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Теги: крадіжка, ювелірні вироби
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