Волинянин обікрав колишню дружину, винісши з квартири «ювелірку»
Сьогодні, 20:35
На Волині чоловік викрав ювелірні вироби колишньої дружини.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 18 жовтня 2019 року, - пише Конкурент.
Так, 11 червня 2019 року, він, перебуваючи у квартирі ексдружини, викрав каблучку, вагою 4,5 грама, вартістю 2962 гривень, золоту сережку, вагою 0,7 грама, вартістю 462 гривені, золотий кулон вагою 1 грам, вартістю 660 гривень та ланцюг золотий, вагою 2,25 грама вартістю 1481 гривень.
Обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому та просив суворо не карати, завдану майнову шкоду колишній дружині відшкодував у повній мірі.
У підсумку суд затвердив угоду про примирення між "колишніми" та призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу в сумі 850 гривень.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 18 жовтня 2019 року, - пише Конкурент.
Так, 11 червня 2019 року, він, перебуваючи у квартирі ексдружини, викрав каблучку, вагою 4,5 грама, вартістю 2962 гривень, золоту сережку, вагою 0,7 грама, вартістю 462 гривені, золотий кулон вагою 1 грам, вартістю 660 гривень та ланцюг золотий, вагою 2,25 грама вартістю 1481 гривень.
Обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому та просив суворо не карати, завдану майнову шкоду колишній дружині відшкодував у повній мірі.
У підсумку суд затвердив угоду про примирення між "колишніми" та призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу в сумі 850 гривень.
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