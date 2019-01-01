вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на «дубнівському кільці» у вибоїнах на дорозі висадили квіти

У Луцьку на «дубнівському кільці» у вибоїнах на дорозі висадили квіти
У Луцьку на проїжджій частині на «дубнівському кільці» невідомі висадили квіти у вибоїнах.

Інцидент трапився 22 жовтня вечірньої пори, - пишуть Волинські Новини.

Встановити, кому ж саме належить пошкоджена ділянка дороги виявилось досить-таки непростим завданням.

Так, заступник директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк порадив журналісту зателефонувати до Волинського облавтодору. Своєю чергою, у Волинському облавтодорі зазначили, що, оскільки підприємство є приватним, а дорога - державна, то за її ремонт і повинна відповідати держава.

Насамкінець, відповідальність за ремонт та експлуатацію дороги на «дубнівському кільці» взяла на себе ДБП «Служба автомобільних доріг у Волинській області».

Так, начальник відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг ДБП «Служба автомобільних доріг у волинській області» Іван Кравчук у коментарі кореспонденту ІА Волинські Новини повідомив:

«Це й справді наша дорога. Протягом будівельного сезону на цій частині, де нині висадили квіти, провели ямковий ремонт. Але річ у тім, що ця ділянка відремонтована таким методом бути не може. Потрібно робити у гіршому випадку середній ремонт, а в ідеалі –капітальний. Два роки тому ми розробили проєктно-кошторисну документацію, провели тендер. Заключений договір з Луцькавтодором на виконання робіт з поточного середнього ремонту ділянки від кільця на вулиці Рівненській до кільця на Дубнівській, у тому числі і все кільце.

Але, зважаючи на відсутність фінансування з боку держави на цей об’єкт, ось уже два роки ремонт на цій ділянці – ямковий. Є надія на те, що наступного року ця ділянка дороги піде на фінансування і там врешті-решт проведуть капітальний ремонт. Фінансує такі роботи держава, а ось розпорядником коштів є Укравтодор. Сподіваємось, що наступного року держава таки повернеться до нас обличчям і ми зможемо відремонтувати проблемну ділянку», - наголосив посадовець.

У Луцьку на «дубнівському кільці» у вибоїнах на дорозі висадили квіти
У Луцьку на «дубнівському кільці» у вибоїнах на дорозі висадили квіти
У Луцьку на «дубнівському кільці» у вибоїнах на дорозі висадили квіти
У Луцьку на «дубнівському кільці» у вибоїнах на дорозі висадили квіти

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибоїни, квіти, дорога, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спростували інформацію про дідуся, якого нібито видворили з лікарні на Волині босого та голодного
Сьогодні, 14:36
У Луцьку на «дубнівському кільці» у вибоїнах на дорозі висадили квіти
Сьогодні, 14:18
На Волині 10-річного хлопчика біля школи покусав пес: дитина прийматиме уколи від сказу
Сьогодні, 13:52
У Харкові водій тролейбуса оригінально освідчився коханій кондукторці. ВІДЕО
Сьогодні, 13:37
На волині знайшли 100-кілограмову авіабомбу
Сьогодні, 13:12
Схожі новини
У Луцьку через відсутність тротуару діти змушені ходити у садок проїжджою частиною У Луцьку через відсутність тротуару діти змушені ходити у садок проїжджою частиною
19 жовтень, 15:40
Знаки, люки і вибоїни: патрульні інспектували стан луцьких доріг. ФОТО Знаки, люки і вибоїни: патрульні інспектували стан луцьких доріг. ФОТО
09 жовтень, 02:13
На луцькій вулиці замість асфальту – ями та болото. ФОТО На луцькій вулиці замість асфальту – ями та болото. ФОТО
07 жовтень, 16:54
Почали ремонт однієї з найгірших ділянок дороги Луцьк-Рівне Почали ремонт однієї з найгірших ділянок дороги Луцьк-Рівне
01 жовтень, 17:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спростували інформацію про дідуся, якого нібито видворили з лікарні на Волині босого та голодного
Сьогодні, 14:36
 0
У Луцьку на «дубнівському кільці» у вибоїнах на дорозі висадили квіти
Сьогодні, 14:18
 0
На Волині 10-річного хлопчика біля школи покусав пес: дитина прийматиме уколи від сказу
Сьогодні, 13:52
 0
У Харкові водій тролейбуса оригінально освідчився коханій кондукторці. ВІДЕО
Сьогодні, 13:37
 0
На волині знайшли 100-кілограмову авіабомбу
Сьогодні, 13:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿