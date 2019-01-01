У Луцьку на «дубнівському кільці» у вибоїнах на дорозі висадили квіти
Сьогодні, 14:18
У Луцьку на проїжджій частині на «дубнівському кільці» невідомі висадили квіти у вибоїнах.
Інцидент трапився 22 жовтня вечірньої пори, - пишуть Волинські Новини.
Встановити, кому ж саме належить пошкоджена ділянка дороги виявилось досить-таки непростим завданням.
Так, заступник директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк порадив журналісту зателефонувати до Волинського облавтодору. Своєю чергою, у Волинському облавтодорі зазначили, що, оскільки підприємство є приватним, а дорога - державна, то за її ремонт і повинна відповідати держава.
Насамкінець, відповідальність за ремонт та експлуатацію дороги на «дубнівському кільці» взяла на себе ДБП «Служба автомобільних доріг у Волинській області».
Так, начальник відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг ДБП «Служба автомобільних доріг у волинській області» Іван Кравчук у коментарі кореспонденту ІА Волинські Новини повідомив:
«Це й справді наша дорога. Протягом будівельного сезону на цій частині, де нині висадили квіти, провели ямковий ремонт. Але річ у тім, що ця ділянка відремонтована таким методом бути не може. Потрібно робити у гіршому випадку середній ремонт, а в ідеалі –капітальний. Два роки тому ми розробили проєктно-кошторисну документацію, провели тендер. Заключений договір з Луцькавтодором на виконання робіт з поточного середнього ремонту ділянки від кільця на вулиці Рівненській до кільця на Дубнівській, у тому числі і все кільце.
Але, зважаючи на відсутність фінансування з боку держави на цей об’єкт, ось уже два роки ремонт на цій ділянці – ямковий. Є надія на те, що наступного року ця ділянка дороги піде на фінансування і там врешті-решт проведуть капітальний ремонт. Фінансує такі роботи держава, а ось розпорядником коштів є Укравтодор. Сподіваємось, що наступного року держава таки повернеться до нас обличчям і ми зможемо відремонтувати проблемну ділянку», - наголосив посадовець.
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Інцидент трапився 22 жовтня вечірньої пори, - пишуть Волинські Новини.
Встановити, кому ж саме належить пошкоджена ділянка дороги виявилось досить-таки непростим завданням.
Так, заступник директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк порадив журналісту зателефонувати до Волинського облавтодору. Своєю чергою, у Волинському облавтодорі зазначили, що, оскільки підприємство є приватним, а дорога - державна, то за її ремонт і повинна відповідати держава.
Насамкінець, відповідальність за ремонт та експлуатацію дороги на «дубнівському кільці» взяла на себе ДБП «Служба автомобільних доріг у Волинській області».
Так, начальник відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг ДБП «Служба автомобільних доріг у волинській області» Іван Кравчук у коментарі кореспонденту ІА Волинські Новини повідомив:
«Це й справді наша дорога. Протягом будівельного сезону на цій частині, де нині висадили квіти, провели ямковий ремонт. Але річ у тім, що ця ділянка відремонтована таким методом бути не може. Потрібно робити у гіршому випадку середній ремонт, а в ідеалі –капітальний. Два роки тому ми розробили проєктно-кошторисну документацію, провели тендер. Заключений договір з Луцькавтодором на виконання робіт з поточного середнього ремонту ділянки від кільця на вулиці Рівненській до кільця на Дубнівській, у тому числі і все кільце.
Але, зважаючи на відсутність фінансування з боку держави на цей об’єкт, ось уже два роки ремонт на цій ділянці – ямковий. Є надія на те, що наступного року ця ділянка дороги піде на фінансування і там врешті-решт проведуть капітальний ремонт. Фінансує такі роботи держава, а ось розпорядником коштів є Укравтодор. Сподіваємось, що наступного року держава таки повернеться до нас обличчям і ми зможемо відремонтувати проблемну ділянку», - наголосив посадовець.
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