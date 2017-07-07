Спростували інформацію про дідуся, якого нібито видворили з лікарні на Волині босого та голодного
Сьогодні, 14:36
Заступник директора з медичної частини КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» Олімпіада Галас спростувала інформацію про те, що медпрацівники видворили пацієнта, бо той не мав грошей на лікування.
Про це йдеться на сторінці медичного закладу у Facebook.
Учора, 22 жовтня, деякі волинські ЗМІ опублікували новину з посиланням на пост користувачки Єлизавети Ніверської. У публікації йшлося про те, що з нововолинської лікарні дідусь після інсульту пішов босоніж, бо не мав грошей на лікування, був голодний.
"Коли він попросив у лікаря хоча б каші та зателефонувати рідним, йому відповіли "тут вам не столова і не пункт зв'язку". Тому він і пішов по гроші. Як людина в лікарні другий день без документів, зв'язку і грошей – я не знаю. Коли він сидів під лікарнею ніхто з медперсоналу, якого на той час було вдосталь на вулиці (прибирали територію), не підійшов і не поцікавився, що з ним, чи не погано людині. Чергова медсестра сказала нам, що нема ліків, тому дивитись за ним не буде", – написала Єлизавета.
Натомість у лікарні цю інформацію спростовують. За словами Олімпіади Галас, чоловік нині знаходиться в закладі на лікуванні з хронічним захворюванням і розладами особистості та поведінки внаслідок хвороби, а не "виставлений на вулицю голий, босий і голодний".
"Відділення стаціонару не є підрозділами закритого типу, пацієнт має право вийти за межі відділення з відома медичного персоналу в аптеку, іншій підрозділ на обстеження. Всі важкі пацієнти при переводі із одного відділення в інше та транспортуванні в діагностичні підрозділи супроводжуються медичним персоналом. Пацієнт, навколо якого розпалилася така дискусія, перебуваючи у відділенні, зневажливо відносився до персоналу відділення, не реагував на неодноразові звернення до нього прислухатись до порад, кілька разів намагався вийти за межі відділення без взуття, висловлювався нецензурною лайкою", - повідомила вона.
22 жовтня медична сестра вкотре намагалась умовити пацієнта повернутись, коли він сидів на лавочці на території лікарні. Однак чоловік у грубій формі відмовився повернутися.
"Він отримував найнеобхідніше медикаментозне лікування, йому проведені всі обстеження. Безумовно харчування в лікарнях не "елітне", якщо Вам відомо, то на харчування пацієнтів в лікарні виділяється 6,0 гривень в день! І все це не через небажання харчувати людей краще, а через катастрофічне недофінансування закладів охорони здоров’я в Україні в цілому", - відповіла Олімпіада Галас на закиди.
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Про це йдеться на сторінці медичного закладу у Facebook.
Учора, 22 жовтня, деякі волинські ЗМІ опублікували новину з посиланням на пост користувачки Єлизавети Ніверської. У публікації йшлося про те, що з нововолинської лікарні дідусь після інсульту пішов босоніж, бо не мав грошей на лікування, був голодний.
"Коли він попросив у лікаря хоча б каші та зателефонувати рідним, йому відповіли "тут вам не столова і не пункт зв'язку". Тому він і пішов по гроші. Як людина в лікарні другий день без документів, зв'язку і грошей – я не знаю. Коли він сидів під лікарнею ніхто з медперсоналу, якого на той час було вдосталь на вулиці (прибирали територію), не підійшов і не поцікавився, що з ним, чи не погано людині. Чергова медсестра сказала нам, що нема ліків, тому дивитись за ним не буде", – написала Єлизавета.
Натомість у лікарні цю інформацію спростовують. За словами Олімпіади Галас, чоловік нині знаходиться в закладі на лікуванні з хронічним захворюванням і розладами особистості та поведінки внаслідок хвороби, а не "виставлений на вулицю голий, босий і голодний".
"Відділення стаціонару не є підрозділами закритого типу, пацієнт має право вийти за межі відділення з відома медичного персоналу в аптеку, іншій підрозділ на обстеження. Всі важкі пацієнти при переводі із одного відділення в інше та транспортуванні в діагностичні підрозділи супроводжуються медичним персоналом. Пацієнт, навколо якого розпалилася така дискусія, перебуваючи у відділенні, зневажливо відносився до персоналу відділення, не реагував на неодноразові звернення до нього прислухатись до порад, кілька разів намагався вийти за межі відділення без взуття, висловлювався нецензурною лайкою", - повідомила вона.
22 жовтня медична сестра вкотре намагалась умовити пацієнта повернутись, коли він сидів на лавочці на території лікарні. Однак чоловік у грубій формі відмовився повернутися.
"Він отримував найнеобхідніше медикаментозне лікування, йому проведені всі обстеження. Безумовно харчування в лікарнях не "елітне", якщо Вам відомо, то на харчування пацієнтів в лікарні виділяється 6,0 гривень в день! І все це не через небажання харчувати людей краще, а через катастрофічне недофінансування закладів охорони здоров’я в Україні в цілому", - відповіла Олімпіада Галас на закиди.
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