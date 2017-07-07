Спростували інформацію про дідуся, якого нібито видворили з лікарні на Волині босого та голодного

Заступник директора з медичної частини КНП «Нововолинська центральна міська лікарня»спростувала інформацію про те, що медпрацівники видворили пацієнта, бо той не мав грошей на лікування.Про це йдеться на сторінці медичного закладу у Facebook.Учора, 22 жовтня, деякі волинські ЗМІ опублікували новину з посиланням на пост користувачки. У публікації йшлося про те, що з нововолинської лікарні дідусь після інсульту пішов босоніж, бо не мав грошей на лікування, був голодний."Коли він попросив у лікаря хоча б каші та зателефонувати рідним, йому відповіли "тут вам не столова і не пункт зв'язку". Тому він і пішов по гроші. Як людина в лікарні другий день без документів, зв'язку і грошей – я не знаю. Коли він сидів під лікарнею ніхто з медперсоналу, якого на той час було вдосталь на вулиці (прибирали територію), не підійшов і не поцікавився, що з ним, чи не погано людині. Чергова медсестра сказала нам, що нема ліків, тому дивитись за ним не буде", – написала Єлизавета.Натомість у лікарні цю інформацію спростовують. За словами Олімпіади Галас, чоловік нині знаходиться в закладі на лікуванні з хронічним захворюванням і розладами особистості та поведінки внаслідок хвороби, а не "виставлений на вулицю голий, босий і голодний"."Відділення стаціонару не є підрозділами закритого типу, пацієнт має право вийти за межі відділення з відома медичного персоналу в аптеку, іншій підрозділ на обстеження. Всі важкі пацієнти при переводі із одного відділення в інше та транспортуванні в діагностичні підрозділи супроводжуються медичним персоналом. Пацієнт, навколо якого розпалилася така дискусія, перебуваючи у відділенні, зневажливо відносився до персоналу відділення, не реагував на неодноразові звернення до нього прислухатись до порад, кілька разів намагався вийти за межі відділення без взуття, висловлювався нецензурною лайкою", - повідомила вона.22 жовтня медична сестра вкотре намагалась умовити пацієнта повернутись, коли він сидів на лавочці на території лікарні. Однак чоловік у грубій формі відмовився повернутися."Він отримував найнеобхідніше медикаментозне лікування, йому проведені всі обстеження. Безумовно харчування в лікарнях не "елітне", якщо Вам відомо, то на харчування пацієнтів в лікарні виділяється 6,0 гривень в день! І все це не через небажання харчувати людей краще, а через катастрофічне недофінансування закладів охорони здоров’я в Україні в цілому", - відповіла Олімпіада Галас на закиди.