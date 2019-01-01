Луцька школа відсвяткувала 80-річчя. ФОТО





Про це йдеться на сайті



На захід завітали заступник міського голови Ірина Чебелюк, начальник управління освіти Зіновія Лещенко, представники обласної влади, педагогічна та учнівська спільнота закладу, ветерани педагогічної праці та випускники.



Присутніх привітав директор навчально-виховного комплексу №9 Олександр Дубина, ознайомивши усіх із його історією. Окрім того, він висловив подяку управлінню освіти Луцької міської ради за активну співпрацю та сприяння розвитку закладу.



До вітального слова також долучилась Ірина Чебелюк:



«Дозвольте привітати вас усіх від імені Луцької міської ради із цим прекрасним святом!



Навчально-виховний процес - надзвичайно складна частина життя як педагогів, так і учнів та їх батьків. Кожен у цьому вирі виконує свою роль та роботу. Відтак, дирекції школи хочу побажати сприяння керівництва, змін на краще, міцного педагогічного колективу, нових успіхів та досягнень. Учням – почерпнути тих знань і вмінь, які маєте можливість черпанити від своїх наставників. Я бажаю вам нових знань, вражень, емоцій».



З нагоди 80-ї річниці навчально-виховного комплексу №9 педагогічному колективу закладу оголосили Подяку міського голови за сумлінну працю, високий професіоналізм, успішну дослідно-експериментальну діяльність, а також результативність у роботі з обдарованою учнівською молоддю.



Окрім того, за багаторічну сумлінну і творчу працю, професійну майстерність, високу результативність роботи та з нагоди 80-го ювілею, працівників закладу нагородили Грамотою управління освіти Луцької міської ради.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка відбулись урочистості з нагоди 80-ї річниці навчально-виховного комплексу №9.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради. На захід завітали заступник міського голови, начальник управління освіти, представники обласної влади, педагогічна та учнівська спільнота закладу, ветерани педагогічної праці та випускники.Присутніх привітав директор навчально-виховного комплексу №9, ознайомивши усіх із його історією. Окрім того, він висловив подяку управлінню освіти Луцької міської ради за активну співпрацю та сприяння розвитку закладу.До вітального слова також долучилась«Дозвольте привітати вас усіх від імені Луцької міської ради із цим прекрасним святом!Навчально-виховний процес - надзвичайно складна частина життя як педагогів, так і учнів та їх батьків. Кожен у цьому вирі виконує свою роль та роботу. Відтак, дирекції школи хочу побажати сприяння керівництва, змін на краще, міцного педагогічного колективу, нових успіхів та досягнень. Учням – почерпнути тих знань і вмінь, які маєте можливість черпанити від своїх наставників. Я бажаю вам нових знань, вражень, емоцій».З нагоди 80-ї річниці навчально-виховного комплексу №9 педагогічному колективу закладу оголосили Подяку міського голови за сумлінну працю, високий професіоналізм, успішну дослідно-експериментальну діяльність, а також результативність у роботі з обдарованою учнівською молоддю.Окрім того, за багаторічну сумлінну і творчу працю, професійну майстерність, високу результативність роботи та з нагоди 80-го ювілею, працівників закладу нагородили Грамотою управління освіти Луцької міської ради.

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