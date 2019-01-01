На Сході загинув український військовий
Сьогодні, 15:36
22 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів, загинув один військовослужбовець, два - зазнали поранень, а ще один – отримав бойове травмування.
Про це повідомляють у штабі ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та протитанковими керованими ракетами (ПТКР).
Окрім того, зафіксували вогонь ворожих снайперів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 10 обстрілів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 14 обстрілів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив обстріли.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксували ворожі обстріли з автоматичних гранатометів неподалік Зайцевого та з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів біля Луганського.
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Про це повідомляють у штабі ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та протитанковими керованими ракетами (ПТКР).
Окрім того, зафіксували вогонь ворожих снайперів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 10 обстрілів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 14 обстрілів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив обстріли.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксували ворожі обстріли з автоматичних гранатометів неподалік Зайцевого та з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів біля Луганського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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