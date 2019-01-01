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На Сході загинув український військовий

На Сході загинув український військовий
22 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів, загинув один військовослужбовець, два - зазнали поранень, а ще один – отримав бойове травмування.

Про це повідомляють у штабі ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та протитанковими керованими ракетами (ПТКР).

Окрім того, зафіксували вогонь ворожих снайперів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 10 обстрілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 14 обстрілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив обстріли.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксували ворожі обстріли з автоматичних гранатометів неподалік Зайцевого та з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів біля Луганського.

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Теги: ООС, смерть, український військовий
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