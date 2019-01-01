Луцька лікарка розповіла, чим небезпечний вірус Коксакі





Завідувачка відділом кишкових інфекцій Волинської обласної лікарні Ірина Капустіна розповіла



Із її слів, найчастіше вірус проявляється як підшкірний висип на долонях та стопах з підвищеною температурою та герпангіною – так званим стоматитом. Висипи у дитини на вигляд, як крововиливи, синюватого кольору, бувають поліморфними, можуть бути з бульбашками або навіть дрібні синяки. Такий висип може свербіти дитині і підпікати, адже він порушує цілісність шкіри. Температура зазвичай від 38 до 40 градусів. Минає, як правило, через три дні. На фоні температури може бути слабкість, біль у м'язах, ломота.



Хвороба зазвичай протікає без ускладнень. Хоча вірус може спровокувати енцефаліт.



Як пояснила Ірина Капустіна, вірус Коксакі проникає до людини через слизову оболонку ротоглотки. Тобто це може бути ніс і зів. Сам вірус не може розмножуватися поза межам організму людини. Але в навколишньому середовищі шляхом потрапляння через випорожнення чи слину людини вони можуть жити близько десяти днів на поверхні. Наприклад, на дзеркалах, вікнах, столах. Зараження в основному відбувається фекально-оральним шляхом. Менше заражаються при чханні і поцілунках. Вірус проникає через оболонку дихальної чи травної системи і розноситься кров’ю по всьому організму. Інкубаційний період триває від двох до десяти днів. Але, як розповіла лікар, зазвичай хвороба проявляється на третій день.



«Інколи вірус Коксакі, як й інші ентеровіруси, може вражати травну систему. Тоді пронос водянистого характеру, як правило. Можуть вражатися і слизові очей. Але це трапляється рідко. При важкому перебігу недуги вражається підшлункова, нирки, серце. Дорослі, звичайно, легше переносять хворобу. У них сформований імунітет. І, можливо, вони з тим вірусом зустрічалися раніше. Довічного імунітету немає, але організм це пам’ятає, тому захворювання може проявитися одноразовою блювотою, або, наприклад, висипом. У дорослих немає температури, тому вони не звертаються за допомогою до медиків», – розповідає Ірина Капустіна.



З дітьми потрібно звертатися до лікаря у тому випадку, коли дитина веде себе не так, як зазвичай, якщо спостерігається в’ялість, важко збивається температура і дитина скаржиться на головні болі. Адже хвороба прогресує дуже швидко.



Зазвичай загострення вірусу Коксакі – в осінньо-весняний період, зараження найімовірніше у місцях скупчення людей.



Загалом вірус далеко не новий. Лікарка стверджує, що це міф, що він нібито привезений з Єгипту. Насправді вірус вперше виявили у 1948 році у містечку Коксакі в штаті Нью-Йорк, США. Звідси, відповідно, і сама назва вірусу.



Як зазначила Ірина Капустіна, до групи ентеровірусів входять понад 70 підвидів вірусів. Але лише 15 з них спричиняють захворювання в людей.



За даними управління охорони здоров’я Луцької міської ради, у 2018 році в місті серед дітей зареєстровано 133 випадки захворювань, спричинених вірусом Коксакі. У 2019 році – 82 випадки. Захворювань серед дорослих не зареєстровано.



У відповідь на офіційний запит Волинському обласному управлінню охорони здоров’я нам повідомили, що не передбачено збір та звітність щодо захворювань, спричинених вірусом Коксакі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вірус Коксакі, який належить до ентеровірусних інфекцій, не є новим. Досить часто в Луцьку й області фіксуються випадки захворювань. Проте через те, що хвороба протікає найчастіше без ускладнень, багато пацієнтів просто не звертаються до лікаря, адже навіть не знають, що це таке, і можуть банально сплутати цей вірус зі стоматитом або кишковою інфекцією.Завідувачка відділом кишкових інфекцій Волинської обласної лікарнірозповіла «Конкуренту» про вірус Коксакі та як його лікувати.Із її слів, найчастіше вірус проявляється як підшкірний висип на долонях та стопах з підвищеною температурою та герпангіною – так званим стоматитом. Висипи у дитини на вигляд, як крововиливи, синюватого кольору, бувають поліморфними, можуть бути з бульбашками або навіть дрібні синяки. Такий висип може свербіти дитині і підпікати, адже він порушує цілісність шкіри. Температура зазвичай від 38 до 40 градусів. Минає, як правило, через три дні. На фоні температури може бути слабкість, біль у м'язах, ломота.Хвороба зазвичай протікає без ускладнень. Хоча вірус може спровокувати енцефаліт.Як пояснила Ірина Капустіна, вірус Коксакі проникає до людини через слизову оболонку ротоглотки. Тобто це може бути ніс і зів. Сам вірус не може розмножуватися поза межам організму людини. Але в навколишньому середовищі шляхом потрапляння через випорожнення чи слину людини вони можуть жити близько десяти днів на поверхні. Наприклад, на дзеркалах, вікнах, столах. Зараження в основному відбувається фекально-оральним шляхом. Менше заражаються при чханні і поцілунках. Вірус проникає через оболонку дихальної чи травної системи і розноситься кров’ю по всьому організму. Інкубаційний період триває від двох до десяти днів. Але, як розповіла лікар, зазвичай хвороба проявляється на третій день.«Інколи вірус Коксакі, як й інші ентеровіруси, може вражати травну систему. Тоді пронос водянистого характеру, як правило. Можуть вражатися і слизові очей. Але це трапляється рідко. При важкому перебігу недуги вражається підшлункова, нирки, серце. Дорослі, звичайно, легше переносять хворобу. У них сформований імунітет. І, можливо, вони з тим вірусом зустрічалися раніше. Довічного імунітету немає, але організм це пам’ятає, тому захворювання може проявитися одноразовою блювотою, або, наприклад, висипом. У дорослих немає температури, тому вони не звертаються за допомогою до медиків», – розповідає Ірина Капустіна.З дітьми потрібно звертатися до лікаря у тому випадку, коли дитина веде себе не так, як зазвичай, якщо спостерігається в’ялість, важко збивається температура і дитина скаржиться на головні болі. Адже хвороба прогресує дуже швидко.Зазвичай загострення вірусу Коксакі – в осінньо-весняний період, зараження найімовірніше у місцях скупчення людей.Загалом вірус далеко не новий. Лікарка стверджує, що це міф, що він нібито привезений з Єгипту. Насправді вірус вперше виявили у 1948 році у містечку Коксакі в штаті Нью-Йорк, США. Звідси, відповідно, і сама назва вірусу.Як зазначила Ірина Капустіна, до групи ентеровірусів входять понад 70 підвидів вірусів. Але лише 15 з них спричиняють захворювання в людей.За даними управління охорони здоров’я Луцької міської ради, у 2018 році в місті серед дітей зареєстровано 133 випадки захворювань, спричинених вірусом Коксакі. У 2019 році – 82 випадки. Захворювань серед дорослих не зареєстровано.У відповідь на офіційний запит Волинському обласному управлінню охорони здоров’я нам повідомили, що не передбачено збір та звітність щодо захворювань, спричинених вірусом Коксакі.

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