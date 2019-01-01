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У розкладі руху двох волинських потягів – зміни

У розкладі руху двох волинських потягів – зміни
У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегонах Гвіздець – Городенка-Завод, Городенка-Завод – Стефанешти, Турійськ – Люблинець, Овадно – пост 8 км та Добротвір – Соснівка зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів.

Про це повідомляє пресслужба Львівської залізниці.

Відтак, поїзд "Ковель – Червоноград" не курсуватиме 3, 25, 27, 29 та 31 жовтня.

Також, 25 та 26 жовтня поїзд № 6071 "Ковель-Львів" курсуватиме до станції Червоноград за чинним розкладом, далі – за зміненим маршрутом та розкладом: Червоноград 11:55-12:05, Рава-Руська 14:33-14:38, Лушки 14:44-14:45, Липник 14:51-14:52, Мошана 14:57-14:58, Лавриків 15:00-15:01, Панчишини 15:07-15:08, Добросин 15:14-15:15, Заріччя 15:20-15:21, Глинсько 15:27-15:28, Жовква 15:36-15:37, Мацошин 15:42-15:43, Куликів 15:53-15:54, Зашків 16:05-16:06, Завадів 16:14-16:15, Брюховичі 16:28-16:30, Рясне 16:37-16:38, Батарівка 16:43-16:44, Клепарів-Пас. 16:50-16:52, прибуття у Львів 17:00.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок у вказаних напрямках.


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Теги: Львівська залізниця, поїзд "Ковель-Червоноград", графік руху
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