В Україні дозволять їздити без водійських прав за однієї умови





Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, - пише



Як зазначив прем'єр, одними з перших елементів "держави в смартфоні" буде запровадження онлайн-сервісів державних послуг для водіїв у тестовому режимі. Вже незабаром у рамках проекту "Дія" запрацює мобільний додаток з цими послугами.



"Це значить, що абсолютно всі водії можуть не носити з собою права кожен день, а власники автомобілів ще і техпаспорти. Це на першому етапі. Потім зробимо так, що і невласники автомобілів зможуть показати техпаспорт в додатку", - сказав очільник уряду.



"Наша мета - до 2024 року усі послуги перевести в онлайн", - наголосив прем’єр-міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів на засіданні 23 жовтня ухвалив низку рішень, які дозволять запустити деякі онлайн-послуги.Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, - пише РБК Україна. Як зазначив прем'єр, одними з перших елементів "держави в смартфоні" буде запровадження онлайн-сервісів державних послуг для водіїв у тестовому режимі. Вже незабаром у рамках проекту "Дія" запрацює мобільний додаток з цими послугами."Це значить, що абсолютно всі водії можуть не носити з собою права кожен день, а власники автомобілів ще і техпаспорти. Це на першому етапі. Потім зробимо так, що і невласники автомобілів зможуть показати техпаспорт в додатку", - сказав очільник уряду."Наша мета - до 2024 року усі послуги перевести в онлайн", - наголосив прем’єр-міністр.

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