На Волині судитимуть школярок, які побили та пограбували дівчину через ревнощі





Відомо, що після опівночі 21 серпня 2019 року 15-ти та 16-річні



Візит неочікуваних гостей був спричинений ревнощами – старша з юнок приревнувала до потерпілої свого кавалера. Вона ж після побиття відібрала у жінки мобільний телефон та гроші – 1 тисячу гривень та 50 євро й порвала її закордонний паспорт.



Обох дівчат обвинувачують у вчиненні хуліганства, а старшу – ще й у вчиненні грабежу та умисному пошкодженні офіційного документа. Подальшу їхню долю вирішуватиме суд.



До слова, за скоєння таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 4 років позбавлення волі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську двох школярок судитимуть за хуліганство, а одну з них – ще і за грабіж та пошкодження паспорту.Відомо, що після опівночі 21 серпня 2019 року 15-ти та 16-річні дівчата прийшли у квартиру 25-річної мешканки Нововолинська , поперекидали там речі, побили й облили алкогольним напоєм господиню, - пише пресслужба прокуратури області.Візит неочікуваних гостей був спричинений ревнощами – старша з юнок приревнувала до потерпілої свого кавалера. Вона ж після побиття відібрала у жінки мобільний телефон та гроші – 1 тисячу гривень та 50 євро й порвала її закордонний паспорт.Обох дівчат обвинувачують у вчиненні хуліганства, а старшу – ще й у вчиненні грабежу та умисному пошкодженні офіційного документа. Подальшу їхню долю вирішуватиме суд.До слова, за скоєння таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 4 років позбавлення волі.

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