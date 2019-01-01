вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судитимуть школярок, які побили та пограбували дівчину через ревнощі

На Волині судитимуть школярок, які побили та пограбували дівчину через ревнощі
У Нововолинську двох школярок судитимуть за хуліганство, а одну з них – ще і за грабіж та пошкодження паспорту.

Відомо, що після опівночі 21 серпня 2019 року 15-ти та 16-річні дівчата прийшли у квартиру 25-річної мешканки Нововолинська, поперекидали там речі, побили й облили алкогольним напоєм господиню, - пише пресслужба прокуратури області.

Візит неочікуваних гостей був спричинений ревнощами – старша з юнок приревнувала до потерпілої свого кавалера. Вона ж після побиття відібрала у жінки мобільний телефон та гроші – 1 тисячу гривень та 50 євро й порвала її закордонний паспорт.

Обох дівчат обвинувачують у вчиненні хуліганства, а старшу – ще й у вчиненні грабежу та умисному пошкодженні офіційного документа. Подальшу їхню долю вирішуватиме суд.

До слова, за скоєння таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 4 років позбавлення волі.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, побиття, школярки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька лікарка розповіла, чим небезпечний вірус Коксакі
Сьогодні, 17:04
В Україні дозволять їздити без водійських прав за однієї умови
Сьогодні, 16:57
На Волині судитимуть школярок, які побили та пограбували дівчину через ревнощі
Сьогодні, 16:34
У розкладі руху двох волинських потягів – зміни
Сьогодні, 16:18
Від еколога до майстра татуажу: як волинянка започаткувала успішний бізнес
Сьогодні, 15:57
Схожі новини
На Волині троє школярок через ревнощі побили 15-річну дівчину На Волині троє школярок через ревнощі побили 15-річну дівчину
07 жовтень, 08:26
Волинянину, який до смерті побив 57-річного чоловіка, «світить» до 10 років тюрми Волинянину, який до смерті побив 57-річного чоловіка, «світить» до 10 років тюрми
02 жовтень, 17:49
Волинянка, яка через ревнощі побила жінку до смерті палицею, може сісти в тюрму на 10 років Волинянка, яка через ревнощі побила жінку до смерті палицею, може сісти в тюрму на 10 років
17 вересень, 15:30
Лучанина, який жорстоко побив громадського активіста, звільнили з-під варти Лучанина, який жорстоко побив громадського активіста, звільнили з-під варти
12 вересень, 12:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанин з інвалідністю отримав житло, на яке чекав 11 років
Сьогодні, 17:32
 0
На «Ягодині» викрили іноземця, який під чужим паспортом намагався провезти пенсіонерку до Польщі
Сьогодні, 17:25
 0
Волинянин вирощує екзотичних птахів. ФОТО
Сьогодні, 17:14
 0
На Волині зіткнулись Skoda і Opel. ФОТО
Сьогодні, 17:12
 0
Луцька лікарка розповіла, чим небезпечний вірус Коксакі
Сьогодні, 17:04
 0
Медіа
відео
1/8
﻿